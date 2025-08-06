Beşiktaş, sol kanat ve ön libero için iki süper yıldızın peşinde! Naz yapıyorlar

MURAD TAMER - UEFA Avrupa Ligi’nden elenen Beşiktaş’ta yaraları sarmak için yoğun çalışmalar sürüyor. Siyah beyazlılar kadrosuna büyük yankı uyandıracak iki yıldızı getirmekte kararlı.

Manchester United’ın dünya çapındaki yıldızı Jadon Sancho’nun transferinde önemli mesafe katedildi. 25 yaşındaki İngiliz oyuncu için Juventus devredeydi. İtalyan devi tercihini Francisco Conceicao’dan yana kullanıp 32 milyon avro bonservis bedeli ödeyince Sancho’dan vazgeçildi. Yıldız oyuncu bu defa rotayı eski kulübü Borussia Dortmund’a kırdı.

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NDİDİ SÜRE İSTEDİ

Ancak Alman devinin teknik direktörü Niko Kovac bu transfere sıcak bakmıyor. Yetenekli oyuncu yine de eski takımına dönmek için istekli. Beşiktaş ise Manchester United ile anlaşmaya vardı. Sancho şu an Dortmund’dan gelecek son kararı beklese de transferde en kuvvetli aday Beşiktaş. Öte yandan anlaşmaya varılan Wilfred Ndidi ise Real Betis’ten teklif aldı. Kendisine gönderilen sözleşmeyi henüz imzalamayan Nijeryalı oyuncunun kararını bir iki gün içinde siyah beyazlılara bildireceği öğrenildi.

COME TO BEŞİKTAŞ

İngiliz basınında çıkan haberlerde Jadon Sancho’nun, Beşiktaşlı taraftarların açtığı #SanchoKartala etiketinden etkilendiği yazıldı. Yıldız oyuncunun kendisini benimseyecek bir taraftarın önünde forma giymeyi ön planda tutabileceği belirtildi.

KARTAL YOLA ÇIKIYOR

Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 3. ön eleme turunda yarın St. Patrick's ile oynayacağı maç için bugün yola çıkacak. Siyah beyazlılar saat 10.00'da yapacağı antrenmanın ardından 15.00'te Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalacak özel uçakla İrlanda'nın Dublin şehrine gidecek.