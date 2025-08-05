Beşiktaş sağ bek arayışında sona yaklaşıyor! Luis Perez için temas kuruldu
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Serbest statüdeki 30 yaşındaki İspanyol sağ bek Luis Perez ile görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi, transferi bitirmek istiyor. Tecrübeli oyuncuya Rus ekibi Rubin Kazan da talip.
Serdal Adalı yönetimi, sağ bek için La Liga 2 ekiplerinden Real Valladolid’den ayrılan Luis Perez ile temas hâlinde.
Sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan 30 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.
Tecrübeli oyuncuyla Rus ekibi Rubin Kazan’ın da ilgilendiği gelen haberler arasında.
Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Gökberk Conker