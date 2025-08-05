Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > Beşiktaş sağ bek arayışında sona yaklaşıyor! Luis Perez için temas kuruldu

Beşiktaş sağ bek arayışında sona yaklaşıyor! Luis Perez için temas kuruldu

Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş sağ bek arayışında sona yaklaşıyor! Luis Perez için temas kuruldu
Beşiktaş, Sağ Bek, Transfer, Rubin Kazan, Real Valladolid, Haber
Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Serbest statüdeki 30 yaşındaki İspanyol sağ bek Luis Perez ile görüşmelere başlayan Beşiktaş yönetimi, transferi bitirmek istiyor. Tecrübeli oyuncuya Rus ekibi Rubin Kazan da talip.

Serdal Adalı yönetimi, sağ bek için La Liga 2 ekiplerinden Real Valladolid’den ayrılan Luis Perez ile temas hâlinde.

Beşiktaş sağ bek arayışında sona yaklaşıyor! Luis Perez için temas kuruldu - 1. Resim

Sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan 30 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.

Tecrübeli oyuncuyla Rus ekibi Rubin Kazan’ın da ilgilendiği gelen haberler arasında. 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, orta saha oyuncusunun işini bitirdi! Ndidi kartal oluyorMüfit Can Saçıntı öldü mü? Mandıra Filozofu'nun son durumu merak ediliyor
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Avrupa'da hayal kırıklığı yaşayan Beşiktaş, orta saha oyuncusunun işini bitirdi! Ndidi kartal oluyor - SporBeşiktaş, orta saha oyuncusunun işini bitirdi!Miha Zajc 2 yıllık imzayı attı! İşte yeni takımı - SporMiha Zajc 2 yıllık imzayı attı! İşte yeni takımıPerformansıyla Avrupa’nın dikkatini çekti! PSV, Oğuz Aydın’ın peşinde - SporPerformansıyla Avrupa’nın dikkatini çekti! PSV, Oğuz Aydın’ın peşindeİtalyan devleri Amrabat için sıraya girdi! Milan da devrede - Sporİtalyan devleri Amrabat için sıraya girdi! Milan da devredeGalatasaray'da transfer trafiği hızlandı! Frankowski zarar ettirmedi, Cuesta’ya teklif var - SporGalatasaray'da transfer trafiği hızlandı! 2 yıldıza teklifLeroy Sane'nin Galatasaray taraftarına övgüsü eski kulübünü kıskandırdı: Futbolu hatırladım! - SporLeroy Sane'nin Galatasaray taraftarına övgüsü eski kulübünü kıskandırdı: Futbolu hatırladım!
Sonraki Haber Yükleniyor...