Beşiktaş sağ bek arayışında sona yaklaşıyor! Luis Perez için temas kuruldu

Serdal Adalı yönetimi, sağ bek için La Liga 2 ekiplerinden Real Valladolid’den ayrılan Luis Perez ile temas hâlinde.

Sözleşmesi sona eren ve serbest statüde olan 30 yaşındaki futbolcunun kendisine gelen teklifleri değerlendirdiği kaydedildi.

Tecrübeli oyuncuyla Rus ekibi Rubin Kazan’ın da ilgilendiği gelen haberler arasında.