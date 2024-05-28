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Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Jan-Niklas Beste için kapışıyorlar

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Jan-Niklas Beste için kapışıyorlar
Galatasaray, Futbol, Transfer, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Galatasaray, adı geçtiğimiz günlerde Beşiktaş ile anılan Jan Niklas Beste'yi gündemine aldı. Beste'ye Avrupa'nın birçok kulübünün talip olduğu kaydedildi.

Süper Lig'de 2023-2024 sezonunu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi için güçlü bir kadro kurmayı hedefliyor. Sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz günlerde adı Beşiktaş'la anılan futbolcuyu gündemine aldı.

AVRUPA'NIN BİRÇOK KULÜBÜ İSTİYOR

Sky'dan Florian Plettenberg'in haberine göre; Bundesliga'da bu sezon sürpriz bir çıkış yapan Heidenheim'in sol kanat oyuncusu Beste, Alman takımından ayrılmayı planlıyor.

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Jan-Niklas Beste için kapışıyorlar - 1. Resim

Haber detayında, kariyerinde yeni bir adım atmayı hedefleyen 25 yaşındaki futbolcu ile Galatasaray'ın yanı sıra Villarreal, Fiorentina, Genoa ve Everton'ın ilgilendiği kaydedildi.

BUNDESLİGA'DA KALMAYA SICAK BAKIYOR

Alman oyuncunun yurt dışından gelen çok sayıda talebe rağmen Bundesliga'da kalmaya daha sıcak baktığı belirtildi.

BESTE'NİN MALİYETİ

Heidenheim'ın, 2025 yılına kadar sözleşmesi bulunan Jan-Niklas Beste için 10 milyon Euro'nun üzerinde bir bonservis bedeli hedeflediği ileri sürülürken, haberde oyuncunun gerçekçi satış fiyatının ise 5-7 milyon Euro arasında olduğu yorumu yapıldı.

Beşiktaş ve Galatasaray transferde karşı karşıya! Jan-Niklas Beste için kapışıyorlar - 2. Resim

BU SEZON PERFORMANSI

Beste geride kalan sezonda 32 maça çıktı ve takımına 8 gol, 14 asistlik skor katkısı sağladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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