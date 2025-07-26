Beşiktaş’a gelmeyi kabul etti! Sol kanada Kerem Aktürkoğlu geliyor!

Kerem Aktürkoğlu, siyah beyazlı formayı giymeyi kabul etti. Beşiktaş, Benfica’yı bonservis bedeli konusunda ikna etmeye çalışıyor.

Beşiktaş’ın bir süredir görüşmelerde bulunduğu Kerem Aktürkoğlu, siyah beyazlı formayı giymeyi kabul etti.

BENFİCA İKNA EDİLECEK

Yapılan görüşmelerde sözleşme şartlarında anlaşma sağlandı. Siyah beyazlılar şu anda Benfica’yı bonservis bedeli konusunda ikna etmeye çalışıyor. Portekiz devinin geçen sezon 12 milyon avroya aldığı millî oyuncudan beklentisi 20 milyon avro. Başkan Serdal Adalı transferi satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle bitirmek istiyor. Bonservis bedeli konusunda anlaşma sağlanırsa Kerem özel uçakla İstanbul’a gelecek.

YILDIZ OYUNCU