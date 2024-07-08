Beşiktaş'ın anlaştığı iddia edilen Immobile için Lazio'dan açıklama

Beşiktaş'ın golcü futbolcu Ciro Immobile ve Lazio kulübüyle anlaşmaya vardığı iddia edilmişti. Lazio Başkanı Claudio Lotito, çıkan haberleri yalanladı.

Beşiktaş transferde hareketli saatler yaşıyor. Sabah saatlerinde Beşiktaş'ın Ciro Immobile ve kulübü Lazio ile anlaştığı iddia edilmişti.

Lazio Başkanı Claudio Lotito, Immobile'nin Beşiktaş'a transfer olduğu iddialarını yalanladı.

Lotito şu ifadeleri kullandı:

HABERİM YOK

"Immobile için teklif almadık. Haberim yok. Bunu tüm dürüstlüğümle söylüyorum. Immobile, Lazio'nun sözleşmeli futbolcusu. Teklif geldiği an değerlendirilecek.