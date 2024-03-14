Beşiktaş'ın eski futbolcusundan 'torpil' sitemi: Türk futbolu yıllardır ilerlemedi! Semih ve Dzeko örneği şaşırttı

Beşiktaş'ın eski futbolcusu Burak Kaplan, Türk futboluna dair sitemkar açıklamalarda bulundu. Türkiye'de çok fazla torpil yapıldığını aktaran Kaplan, "Türkiye'de her şeyin en iyisini hak eden çok sayıda yetenekli genç futbolcu var. Ama torpili yok diye çıkarmıyorlar, abi. Kariyerinin sonuna gelmiş, futboldan bıkmış, futboldan soğumuş birine 5-6 milyon veriyorlar" dedi.

Bir dönem Beşiktaş forması da giyen Burak Kaplan, yıllar sonra Türk futboluna dair çok konuşulacak açıklamalarda bulundu.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak Bayern Leverkusen - Karabağ maçı öncesi Azerbaycan basınından sports.az sitesine konuşan Kaplan, Türkiye'deki günlerine dair itiraflarda bulundu.

Türk futbolunun yıllardır ilerleme kaydedemediğini belirten Burak Kaplan, "Almanya'da doğdum ve büyüdüm. Bu ülkede altyapı çok önemli. Ama Türkiye'de durum böyle değildi. Türk futbolunda transfer politikası tamamen yanlıştır. U16'dan U21'e kadar tüm milli takımlarda oynadım. Sakatlıklar nedeniyle A milli takımda oynayamadım." ifadelerini kullandı.

'TORPİLİ YOK DİYE ÇIKARMIYORLAR...'

Transfer politikasının yanlış olduğunu aktaran Kaplan, "Bakın Edin Dzeko 38 yaşında. Ona yılda 5 milyon euro veriyorlar. Türkiye'nin altyapısı yok mu? Genç futbolcular hiç çıkmıyor mu? Mesela Beşiktaş'ta oynayan Semih Kılıçsoy 18 yaşında. Çatır-çutur oynuyor. Türkiye'de her şeyin en iyisini hak eden çok sayıda yetenekli genç futbolcu var. Ama torpili yok diye çıkarmıyorlar, abi. Kariyerinin sonuna gelmiş, futboldan bıkmış, futboldan soğumuş birine 5-6 milyon veriyorlar. 2 ay gelip oynuyor, 5 ay sakatlanıyor. Türkiye'de bu zihniyet var." dedi.

BURAK KAPLAN'DAN ARDA GÜLER YORUMU

Real Madrid'de oynayan Arda Güler'e de değinen Burak Kaplan, "Bence en iyisini yaptı. Arda'nın oyununu gerçekten çok seviyorum. O da benim gibi solak bir "10 numara". Çok iyi bir futbolcu. Sadece fiziksel olarak kendisini güçlendirmesi gerekiyor. Genç, henüz 19 yaşında. Real Madrid'e, dünyanın en iyi takımına gitti. Oradaki kadroya dahil olabilirsin veya olmayabilirsin. Dahil olursan da, bu fırsattan yararlanabilmeniz için kendinizi sürekli geliştirmeniz gerekiyor." görüşlerini dile getirdi.