Beşiktaş'ın gizli silahından kötü haber! Chamberlain sakatlandı
Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kartalın gizli silahı Chamberlain sakatlandığı duyuruldu.
Adan Demirspor'u evinde 4-1 mağlup eden Beşiktaş'tan kötü haber. Siyah beyazlı kulüp, Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Alanyaspor maçı öncesinde İngiliz futbolcunun sakatlandığı duyuruldu.
CHAMBERLAİN SAKATLANDI
Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:
"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.
Alex Chamberlain’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."