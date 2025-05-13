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Beşiktaş'ın gizli silahından kötü haber! Chamberlain sakatlandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Beşiktaş&#039;ın gizli silahından kötü haber! Chamberlain sakatlandı
Spor Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Beşiktaş, Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Kartalın gizli silahı Chamberlain sakatlandığı duyuruldu.

Adan Demirspor'u evinde 4-1 mağlup eden Beşiktaş'tan kötü haber. Siyah beyazlı kulüp, Alex Oxlade-Chamberlain'in sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı. Alanyaspor maçı öncesinde İngiliz futbolcunun sakatlandığı duyuruldu.

CHAMBERLAİN SAKATLANDI

Siyah-beyazlıların sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

Beşiktaş'ın gizli silahından kötü haber! Chamberlain sakatlandı - 1. Resim

"Futbol A Takımımızın Trendyol Süper Lig’de Adana Demirspor’la oynadığı müsabakanın 11. dakikasında sağ dizinde meydana gelen travma sonucu oyuna devam edemeyen futbolcumuz Alex Chamberlain’in Acıbadem Altunizade Hastanesi’nde yapılan MR görüntülemesinde sağ diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilmiştir.

Beşiktaş'ın gizli silahından kötü haber! Chamberlain sakatlandı - 2. Resim

Alex Chamberlain’in tedavisine sağlık ekibimiz tarafından başlanmıştır."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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