Beşiktaş'ın hasreti son buldu! Yeni teknik direktör Santos İstanbul'a geldi

8 Ocak 2024 21:10 - Güncelleme Tarihi: 8 Ocak 2024 21:59

Beşiktaş'ta Rıza Çalımbay'ın vedası sonrası teknik direktör arayışları Fernando Santos ile son buldu. Siyah-beyazlıların anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör ve ekibi İstanbul'a geldi.

BEŞİKTAŞ YENİ HOCASINA KAVUŞTU

Beşiktaş'ın dün anlaşmaya vardığını açıkladığı yeni teknik direktörü Fernando Santos, İstanbul'a geldi. Portekiz'den yardımcı antrenörleriyle İstanbul Havalimanı'na gelen tecrübeli teknik adamı siyah-beyazlı kulübün yöneticileri Hüseyin Yücel, Kaan Şakul, Işıl Zeybek ve Burak Aslan çiçeklerle karşıladı.

Siyah-beyazlı yöneticiler, Portekizli teknik adamın pasaport işlemleri devam ederken havalimanı salonunda bir süre sohbet ettikten sonra birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Santos ve beraberindekiler daha sonra konaklayacakları otele doğru hareket etti.

İMZA TÖRENİ YARIN

Beşiktaş'tan yapılan açıklamaya göre Fernando Santos ve teknik ekibi için Başkanımız Hasan Arat'ın katılımıyla yarın (9 Ocak Salı) saat 12.00'de Tüpraş Stadyumu Moda Merkezi'nde imza töreni düzenlenecek.

Törenin ardından Beşiktaş Başkanı Hasan Arat, Fernando Santos ve ekibine özel (basına kapalı) olarak Beşiktaş Müzesi'nde tarihimiz hakkında ayrıntılı bilgiler verecek.

İmza töreni, Beşiktaş JK Kurumsal Medyası tarafından Türkiye'ye ve yurt dışına Türkçe, İngilizce ve Portekizce simultane çevirilerle birlikte canlı olarak yayınlanacak.