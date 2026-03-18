Beşiktaş, Süper Lig'in 27'nci haftasında 19 Mart Perşembe günü Kasımpaşa'yı konuk edecek. Siyah-beyazlı takımın teknik patronu Sergen Yalçın, Kasımpaşa'yı çalıştıran Emre Belözoğlu ile 3'üncü defa karşıa karşıya gelecek.

Süper Lig'in 27'nci haftasında Beşiktaş, 19 Mart Perşembe günü Kasımpaşa'yı ağırlayacak. Saat 20.00'de başlayacak maçı hakem Batuhan Kolak yönetecek. Kolak'ın yardımcılıklarını Bersan Duran ve Osman Gökhan Bilir yapacak. Karşılaşmanın 4'üncü hakemi ise Direnç Tonusluoğlu olacak.

Siyah-beyazlılar, ligde oynadığı 26 maçta 14 galibiyet, 7 beraberlik, 5 mağlubiyet sonucu topladığı 49 puanla 4'üncü sırada yer alıyor. Lacivert-beyazlılar ise 5 galibiyet, 9 beraberlik ve 12 yenilgiyle elde ettiği 24 puan ve averajla 14'üncü basamakta bulunuyor.

Beşiktaş'ın en büyük gol umudu Hyeon-Gyu Oh

KASIMPAŞA'YA KARŞI 5 MAÇTIR GALİBİYET YOK

Siyah-beyazlılar, rakibiyle ligde oynadığı son 5 müsabakada galip gelemedi. 2023-2024 sezonunda lacivert-beyazlılara 3-1 ve 2-1'lik skorlarla mağlup olan siyah-beyazlılar, geçtiğimiz sezon da sahasında 3-1 kaybederken, deplasmanda ise 1-1 berabere kaldı. Bu sezonun ilk yarısında oynadığı maç,yine 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Beşiktaş, Kasımpaşa'ya karşı son galibiyetini 2022-2023 sezonunda 5-2'lik skorla deplasmanda elde etmişti.

3 EKSİK VAR

Beşiktaş'ta Kasımpaşa maçı öncesinde 3 eksik futbolcu bulunuyor. Sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmayan Emirhan Topçu ve El Bilal Toure'nin yarın akşam görev alamayacak. Ayrıca Taylan Bulut'un da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

El Bilal Toure

2 OYUNCU SINIRDA

Kara Kartal'da Salih Uçan, lacivert-beyazlılar karşısında sarı kart görmesi durumunda milli aranın ardından oynanacak Fenerbahçe derbisinde cezalı olacak. Kadroda olması beklenmeyen Emirhan Topçu da ceza sınırında bulunan bir diğer futbolcu.

Salih Uçan

SERGEN YALÇIN İLE EMRE BELÖZOĞLU, 3'ÜNCÜ DEFA RAKİP OLDU

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Kasımpaşa Teknik Direktörü Emre Belözoğlu'na karşı ilk galibiyetini almak istiyor.

Sergen Yalçın

Belözoğlu, 15 Ekim 2021 tarihinde Başakşehir ile Yalçın'ın başında olduğu Beşiktaş'ı 3-2 mağlup etti. İki teknik direktör, 2 sezon sonra bu defa farklı takımlarla rakip oldu. Sergen Yalçın'ın takımı Antalyaspor ile Emre Belözoğlu'nun ekibi Ankaragücü ile 1-1 berabere kaldı.

Haberle İlgili Daha Fazlası