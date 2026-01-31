Türkiye Gazetesi
Beşiktaş'ın yeni transferi 6 dakikada kızardı
Inter'den transfer edilen Arnavut orta saha oyuncusu Kristjan Asllani, Beşiktaş formasıyla çıktığı ilk maçta 6 dakika sonra kırmızı kart gördü.
Trendyol Süper Lig'in 20. haftasında Konyaspor'u 2-1 mağlup eden Beşiktaş'ta yeni transfer Kristijan Asslani, oyuna girdikten 6 dakika sonra ihraç edildi.
Konyaspor karşılaşmasına yedek başlayan 23 yaşındaki futbolcu, 76. dakikada oyuna dahil oldu.
Asllani, Konyasporlu Deniz Türüç'e yaptığı müdahale sonrası 82. dakikada VAR incelemesinin ardından doğrudan kırmızı kart gördü.
Kristijan Asslani, profesyonel kariyerinde ilk kez kırmızı kart gördü.
