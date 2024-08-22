Beşiktaşlı futbolcu Jackson Muleka, İstanbul'dan ayrıldı
Düzenleyen: Giray Topçular- Güncelleme:
Spor Haberleri
Suudi Arabistan ekibi Khlolood ile anlaştığı iddia edilen Beşiktaş'ın futbolcusu Jackson Muleka, İstanbul'dan ayrıldı.
24 yaşındaki forvet oyuncusu Jackson Muleka'nın transfer görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gittiği belirtildi.
LUGANO MAÇI KADROSUNDA YOK
UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Jackson Muleka kadroda yer almıyor.
Düzenleyen: Giray Topçular - Spor