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Beşiktaşlı futbolcu Jackson Muleka, İstanbul'dan ayrıldı

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Beşiktaşlı futbolcu Jackson Muleka, İstanbul&#039;dan ayrıldı

Spor Haberleri

Suudi Arabistan ekibi Khlolood ile anlaştığı iddia edilen Beşiktaş'ın futbolcusu Jackson Muleka, İstanbul'dan ayrıldı.

24 yaşındaki forvet oyuncusu Jackson Muleka'nın transfer görüşmeleri için Suudi Arabistan'a gittiği belirtildi.

LUGANO MAÇI KADROSUNDA YOK

UEFA Avrupa Ligi play-off turu ilk maçında bu akşam İsviçre ekibi Lugano ile deplasmanda karşı karşıya gelecek Beşiktaş'ta Jackson Muleka kadroda yer almıyor.

Düzenleyen:  - Spor
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