Beşiktaş'ta büyük operasyon! Fernando Santos 10 oyuncunun biletini kesti

Yeni sezonda şampiyonluk hedefleyen Beşiktaş, kadroda düşünülmeyen isimleri belirledi. Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal'ın da yer aldığı 9 ismin takımdan ayrılacağı öne sürüldü.

Sezona Şenol Güneş ile başlayan Beşiktaş, alınan kötü sonuçlar sonrası sırasıyla Burak Yılmaz, Rıza Çalımbay ve son olarak Fernando Santos'u göreve getirmişti.

Derbide Galatasaray'a iç sahada 1-0 kaybeden Siyah-beyazlılar, Fenerbahçe'ye de 3-1 mağlup olmuştu.

Taraftarına hayal kırıklığı yaşatan Siyah-beyazlılar, yeni sezonun planlaması için hazırlıklara başladı.

Futbol direktörü Samet Aybaba önderliğinde gidecekleri isimleri belirleyen Beşiktaş, teknik direktör Fernando Santos'un istediği isimleri kadrosuna katacak.

BEŞİKTAŞ'TA 10 OYUNCU AYRILIYOR

Sözleşmesi biten ve kiralık giden oyuncuların son durumunu göz önünde bulunduran Beşiktaş'ta Vincent Aboubakar ve Rachid Ghezzal başta olmak üzere büyük bir operasyon bekleniyor.

Şampiyonluk kadrosu kurmak isteyen Fernando Santos'un Ghezzal, Aboubakar, Rebic, Amartey, Muleka, Hasic, Rosier, Onana, Montero, Chamberlain'ı istemediği iddia ediliyor.