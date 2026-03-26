İtalyan ekibi Milan, Beşiktaş forması giyen Emirhan Topçu için harekete geçti. Serie A devi, 25 yaşındaki savunma oyuncunu kadrosuna katmak amacıyla resmi adım attı.

Serie A'da Inter ile şampiyonluk mücadelesi veren, son 8 haftaya 6 puan geride ikinci sırada giren Milan, sakatlığı nedeniyle bir aydır formasından uzak kalan Emirhan Topçu için Beşiktaş'a teklif sundu.

Barış Yurduseven'in haberine göre; güncel piyasa değeri 6 milyon euro olarak gösterilen genç oyuncuyu transfer etmek isteyen Milan’ın Beşiktaş ile doğrudan temas kurdu. Teklifin ayrıntıları henüz netleşmedi.

Emirhan Topçu

MILAN CEVAP BEKLİYOR

Beşiktaş’ın transfer teklifine vereceği cevap önümüzdeki günlerde belli olacak. Siyah-beyazlı formayla toplam 63 resmi maça çıkan Emirhan Topçu, 2 gol ve 1 asistlik skor katkısı verdi.

