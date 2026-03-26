Sivas'ta bir belediye işçisi, kirli olduğu gerekçesiyle ayakkabısını çıkarıp markete girdi. Dükkandan alışveriş yapan işçinin o anları kameraya yansıdı.

Sivas'ın İmranlı ilçesinde belediyede temizlik işçisi olarak görev yapan 32 yaşındaki Şerif Koç, alışveriş için ilçedeki zincir markete gitti. Markette zeminin yeni temizlendiğini gören Koç, kapının önünde ayakkabılarını çıkararak çoraplarıyla alışverişine devam etti.

"AYAKKAINIZI ÇIKARMANIZA GEREK YOK"

Koç, market çalışanlarının "Ayakkabınızı çıkarmanıza gerek yok." demesine rağmen, ayakkabılarının kirli olduğunu belirterek, alışverişini bu şekilde yaptı. Bu anlar, marketin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Belediye işçisinden yürek ısıtan hareket! Kameralar kayıttaydı

"EMEĞE VE İŞÇİYE SAYGIMDAN..."

Şerif Koç, alışveriş yapmak için markete girdiğini söyleyerek, "Kapıdan içeriye girdiğimde ayakkabımın çamur olduğunu fark ettim. Yerler çamur olmasın diye ayakkabımı elime aldım ve çıkış kapısına kadar elimde götürdüm. Burada çalışan arkadaşlar, 'Ayakkabını lütfen giy.' diye uyardı. Emeğe ve işçiye saygımdan dolayı çıkış kapısına kadar öyle gittim, içim rahat etmedi." dedi.

Market çalışanı Muhammet Yıldız ise duyarlı davranışından dolayı Koç'a teşekkür etti.

Koç markete geldiğinde yeni temizlik yaptıklarını anlatan Yıldız, "Ayakkabılarını çıkardığını gördük ve neden çıkardığını sorduk. Ayakları çamurluydu, çıkarmasına gerek olmadığını söyledik ama emeğe saygısını gösterdi." diye konuştu.

