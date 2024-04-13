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Beşiktaş'ta Fernando Santos dönemi sona erdi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta Fernando Santos dönemi sona erdi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Beşiktaş, Fernando Santos ile yolların ayrıldığını duyurdu. Siyah-beyazlılar, sezon sonuna kadar takımı Serdar Topraktepe'nin çalıştıracağını açıkladı.

Beşiktaş, Süper Lig'deki Samsunspor maçının ardından Fernando Santos'un görevine son verildiğini duyurdu.

Siyah-beyazlı takımdan yapılan açıklamada, "Teknik Direktör Fernando Santos’la yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Santos’a hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

SEZON SONUNA KADAR HOCA OLACAK

Futbol A Takımımızın Teknik Sorumluluğunu sezon sonuna kadar Serdar Topraktepe'nin yapacağını açıkladı.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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