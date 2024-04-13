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Beşiktaş'ta galibiyet hasreti 5 maça çıktı! İstifa sesleri yükseldi

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Beşiktaş&#039;ta galibiyet hasreti 5 maça çıktı! İstifa sesleri yükseldi

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Bu skorla birlikte Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Karşılaşmanın son dakikalarında taraftarlar, Fernando Santos'u istifaya davet etti.

Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ve Samsunspor karşılaştı. Mücadele tarafların karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Siyah beyazlılar bu beraberlikle puanını 48 yaptı. Üst üste 2. beraberliğini alan Samsunspor puanını 38 yaptı.

SEMİH ÖNE GEÇİRDİ, EMRE DENGELEDİ

Beşiktaş, 18.dakikada Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 68.dakikasında Emre Kılınç skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.

Beşiktaş'ta galibiyet hasreti 5 maça çıktı! İstifa sesleri yükseldi - 1. Resim

İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ

Karşılaşmanın son dakikalarında Beşiktaş taraftarları, Fernando Santos aleyhine istifa çağrısında bulundu. İstifa çağrılarının ardından tribünlerden "Sergen Yalçın" sesleri yükseldi.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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