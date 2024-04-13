Beşiktaş'ta galibiyet hasreti 5 maça çıktı! İstifa sesleri yükseldi
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Bu skorla birlikte Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Karşılaşmanın son dakikalarında taraftarlar, Fernando Santos'u istifaya davet etti.
Trendyol Süper Lig’in 32. haftasında Beşiktaş ve Samsunspor karşılaştı. Mücadele tarafların karşılıklı golleriyle 1-1 berabere bitti. Bu sonuçla birlikte Beşiktaş'ın Trendyol Süper Lig'deki galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Siyah beyazlılar bu beraberlikle puanını 48 yaptı. Üst üste 2. beraberliğini alan Samsunspor puanını 38 yaptı.
SEMİH ÖNE GEÇİRDİ, EMRE DENGELEDİ
Beşiktaş, 18.dakikada Semih Kılıçsoy'un golüyle 1-0 öne geçti. Karşılaşmanın 68.dakikasında Emre Kılınç skoru 1-1'e getiren golü kaydetti.
İSTİFA SESLERİ YÜKSELDİ
Karşılaşmanın son dakikalarında Beşiktaş taraftarları, Fernando Santos aleyhine istifa çağrısında bulundu. İstifa çağrılarının ardından tribünlerden "Sergen Yalçın" sesleri yükseldi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi