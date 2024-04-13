Beşiktaş'ta galibiyet hasreti 5 maça çıktı! İstifa sesleri yükseldi

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 13 Nisan 2024 20:59 - Güncelleme: 13 Nisan 2024 21:16 - Güncelleme:

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

Trendyol Süper Lig'de Beşiktaş ile Samsunspor 1-1 berabere kaldı. Bu skorla birlikte Beşiktaş'ın galibiyet hasreti 5 maça çıktı. Karşılaşmanın son dakikalarında taraftarlar, Fernando Santos'u istifaya davet etti.