Beşiktaş'tan ayrılma kararı alan Onur Bulut, İstanbul'da kalacak! İşte yeni adresi

Beşiktaş Teknik Direktörü Giovanni van Bronckhorst'un planları arasında yer almayan Onur Bulut'un Başakşehir ile anlaştığı iddia edildi.

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Süper Lig ekibi Başakşehir, Beşiktaş'ın gözden çıkardığı sağ bek Onur Bulut için devreye girdi.

Galatasaray'dan Dubois için de haber bekleyen Çağdaş Atan'ın Kayserispor'dan eski öğrencisi için ısrarcı olduğu belirtildi.

Sağ bek pozisyonuna takviye yapmak isteyen Beşiktaş'ın aradığı oyuncuyu alması halinde Onur Bulut'un ayrılığına izin vereceği öğrenildi.

Geçen sezon 42 resmi maça çıkan Onur, 1 gol ve 2 asist katkısında bulundu.