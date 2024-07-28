Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Tayfur Bingöl, Eyüpspor'un yolunu tutuyor
Düzenleyen: Ahmet Polat- Güncelleme:
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Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile anlaşma sağladı. Transfer için Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.
Beşiktaş'ta yeni sezon öncesi kadro planlaması sürüyor. Siyah-beyazlıların, Slovenya kampı kadrosuna almadığı ve çalışmalarını İstanbul'da sürdüren Tayfur Bingöl'ün takımdan ayrılacağı iddia edildi.
EYÜPSPOR BÜYÜK ÖLÇÜDE ANLAŞTI
TRT Spor'un haberine göre; Tayfur Bi̇ngöl, Eyüpspor ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.
Beşiktaş'la sözleşmesini karşılıklı anlaşarak feshetmesi beklenen oyuncu, anlaşmanın ardından Eyüpspor'a imza atacak.
GEÇEN SEZON PERFORMANSI
Geçen sezon Beşiktaş formasıyla 19 maça çıkan Tayfur Bingöl, 1 gol ve 1 asistlik katkı yaptı.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor