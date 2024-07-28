Beşiktaş'tan ayrılması beklenen Tayfur Bingöl, Eyüpspor'un yolunu tutuyor

Düzenleyen: Ahmet Polat 28 Temmuz 2024 19:59 - Güncelleme: 28 Temmuz 2024 20:03 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Beşiktaş forması giyen Tayfur Bingöl, Arda Turan'ın çalıştırdığı Eyüpspor ile anlaşma sağladı. Transfer için Tayfur Bingöl'ün Beşiktaş ile sözleşmesini feshetmesi bekleniyor.