Beşiktaş'tan Ricardo Rodriguez harekatı! Bonservis bedeli yok

Hollandalı teknik direktör Giovanni van Bronckhorst önderliğinde yeni sezona hazırlanan Beşiktaş, transferde rotasını İsviçre'ye çevirdi. Siyah beyazlıların, Ricardo Rodriguez'i gündemine aldığı iddia edildi.

Yeni sezona iddialı bir kadroyla girmek isteyen ve bu doğrultuda ilk transferini Gabriel Paulista ile yapan Beşiktaş, sol bek transferi için düğmeye bastı.

BEŞİKTAŞ'IN 3 RAKİBİ VAR

Di Marzio'nun haberine göre, Beşiktaş'la birlikte Inter Miami, Al Shabab ve Augsburg oyuncuyla ilgileniyor. Yine haberde yer alan bilgiye göre kulüpler henüz resmi teklifini iletmedi. EURO 2024'te şu ana kadar ülkesi İsviçre'yle 3 maçta tam süre alan Ricardo Rodriguez, son 16 turuna yükselen takımın önemli parçalarından birisi oldu.

SÖZLEŞMESİ SONA ERDİ

Son olarak Torino'da forma giyen Rodriguez sözleşmesinin sona ermesiyle takımdan ayrılacak. İstikrarlı performansıyla dikkat çeken Rodriguez geçtiğimiz sezon Serie A'da 35 maçta mücadele etti. 31 yaşındaki Rodriguez daha önce Milan, PSV Eindhoven ve Wolfsburg gibi takımlarda forma giymişti.