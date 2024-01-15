Beşiktaş'tan TFF'ye şok başvuru! Galibiyet golünü atan kadın futbolcu, erkek mi?

15 Ocak 2024 09:57 - Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2024 09:59

Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep temsilcisi ALG Spor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 3 puana uzandı.

Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru gündemi salladı.

Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ekibi ALG Spor'da forma giyen ve 88. dakikada takımının galibiyet golünü kaydeden Angolalı oyuncu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun 'erkek' olduğunu öne sürdü.

Fırat Fidan, yaptığı açıklamada "Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık" ifadelerini kullandı.

HASAN SARIGÜL:FACEBOOK SAYFASINDA ERKEK GÖRÜNÜYOR

Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise, Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili daha temkinli bir açıklamada bulundu ve "Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz" dedi.

ALG Spor'un 10 Kasım 2023'te lisans çıkardığı Seteco, ligde 7 maç oynadı ve 5 gol attı.