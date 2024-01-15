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    Beşiktaş'tan TFF'ye şok başvuru! Galibiyet golünü atan kadın futbolcu, erkek mi?

    Kaynak: Türkiye Gazetesi / Düzenleyen:

    Kadınlar Süper Lig'inde ALG Spor'a 2-1 kaybeden Beşiktaş, maç sonrası TFF'ye başvuruda bulundu. Siyah-beyazlılar, galibiyet golünü atan rakip takımın futbolcusu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun 'erkek' olduğunu iddia etti.

    Beşiktaş&#039;tan TFF&#039;ye şok başvuru! Galibiyet golünü atan kadın futbolcu, erkek mi?
    Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

    Kadınlar Süper Ligi'nin 16. haftasında Gaziantep temsilcisi ALG Spor, Beşiktaş'ı 2-1 mağlup ederek 3 puana uzandı.

    Karşılaşma sonrası Beşiktaş'ın TFF'ye yaptığı başvuru gündemi salladı.

    Beşiktaş Futbol A.Ş. Yönetim Kurulu Üyesi Fırat Fidan, Gaziantep ekibi ALG Spor'da forma giyen ve 88. dakikada takımının galibiyet golünü kaydeden Angolalı oyuncu Patricia Mingas Afonso Seteco'nun 'erkek' olduğunu öne sürdü.

    Fırat Fidan, yaptığı açıklamada "Resmen oyuncunun kimliğini değiştirmişler. Erkeği kadın diye oynattılar. Çok ayıp, yazık" ifadelerini kullandı.

    Beşiktaş'tan TFF'ye şok başvuru! Galibiyet golünü atan kadın futbolcu, erkek mi?

    HASAN SARIGÜL:FACEBOOK SAYFASINDA ERKEK GÖRÜNÜYOR

    Beşiktaş Kulübü Kadın Futbol Takımları İdari Direktörü Hasan Sarıgül ise, Patricia Mingas Afonso Seteco ile ilgili daha temkinli bir açıklamada bulundu ve "Kesin olarak erkek ya da kadın diyemiyoruz. Oyuncunun davranışlarından şüphelendik. Ondan sonra internette araştırma yaptık, Facebook sayfasını bulduk; erkek görünüyor. Türkiye Futbol Federasyonu'na başvurup, araştırılmasını isteyeceğiz" dedi.

    ALG Spor'un 10 Kasım 2023'te lisans çıkardığı Seteco, ligde 7 maç oynadı ve 5 gol attı.

     

    Düzenleyen:  - Spor
    Kaynak: Türkiye Gazetesi
    BeşiktaşALG
    Haberler > Spor > Beşiktaş'tan TFF'ye şok başvuru! Galibiyet golünü atan kadın futbolcu, erkek mi?
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