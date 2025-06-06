Bir dönem sona erdi! Hikmet Karaman ayrılığı resmen duyurdu

Moldova ekibi Zimbru'nun teknik direktörü olan Hikmet Karaman, görevinden ayrıldığını duyurdu.

Teknik Direktör Hikmet Karaman, Moldova ekibi Zimbru ile yollarını ayırdığını açıkladı.

Tecrübeli teknik adam, kararını sosyal medya hesabından kamuoyuyla paylaştı ve Moldova ekibindeki görev süresini noktaladığını duyurdu. Karaman'ın ayrılık nedeni ve yeni rotasıyla ilgili henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

"ŞİMDİ YENİ BİR BÖLÜME BAŞLAMA ZAMANI"

Hikmet Karaman, X hesabından yayınladığı veda mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Sevgili Zimbru Ailesi, birlikte çıktığımız yolculuğun sonuna geldik.

Bu kulüpte geçirdiğim süre boyunca hem saha içinde hem de saha dışında çok değerli deneyimler kazandım. Birlikte savaştık, birlikte kutladık, birlikte hayal kırıklığı yaşadık ama hepsinden önemlisi, biz her zaman büyük bir aileydik.

Bu süreçte bana duydukları güven ve verdikleri destek için yönetim kuruluna, teknik ekibe, takım kaptanlarına ve oyuncularıma içtenlikle teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca, hiç eksilmeyen tutkularıyla bizi sürekli cesaretlendiren taraftarlarımıza da en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Zimbru ile geçirdiğim bu dönem kariyerimde unutulmaz bir bölüm olarak kalacak. Şimdi, sayfayı çevirme ve yeni bir bölüme başlama zamanı...

Zimbru her zaman kalbimde özel bir yere sahip olacak ve kulübe Şampiyonluk Turu'nda ve önümüzdeki Avrupa müsabakalarında en iyi dileklerimi sunuyorum."