Bir paylaşım yaptı ortalık karıştı! Emre Mor'dan Galatasaray taraftarını kızdıran hamle

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 11 Mart 2024 11:06 - Güncelleme: 11 Mart 2024 11:18 - Güncelleme:

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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin 4-1'lik skorla 3 puana uzandığı maç esnasında, Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Emre Mor'un yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı. Galatasaray taraftarı oyuncuya tepki gösterirken, Fenerbahçe taraftarı ise sahip çıktı.