Bir paylaşım yaptı ortalık karıştı! Emre Mor'dan Galatasaray taraftarını kızdıran hamle
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Süper Lig'in 29. haftasında Fenerbahçe, Pendikspor'u konuk etti. Sarı-lacivertlilerin 4-1'lik skorla 3 puana uzandığı maç esnasında, Fatih Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Emre Mor'un yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı. Galatasaray taraftarı oyuncuya tepki gösterirken, Fenerbahçe taraftarı ise sahip çıktı.
Fenerbahçe'de forma şansı bulamadığı için devre arasında Fatih Karagümrük'e kiralanan Emre Mor'un, sarı-lacivertlilerin 4-1 kazandığı Pendikspor maçı sırasında yaptığı bir paylaşım ortalığı karıştırdı.
Fenerbahçe-Pendikspor maçı oynandığı sırada sarı-lacivert kalp emojileriyle karşılaşmadan bir görüntü çekip paylaşan Mor, sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü.
Galatasaraylı taraftarlar 26 yaşındaki futbolcunun ceza almasını isterken, Fenerbahçe taraftarı ise Mor'a sahip çıktı.
İŞTE EMRE MOR'UN YAPTIĞI O PAYLAŞIM
KADRO DIŞI BIRAKILMIŞTI
Benzer bir hamle kısa bir süre önce Emre Çolak'tan gelmişti. Fatih Karagümrük forması giyen Emre Çolak, Galatasaray'ı desteklediğini belirten bir paylaşım yapmıştı ve ardından kadro dışı bırakılmıştı.
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