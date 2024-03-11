'Bizim Çocuklar' Avrupa'da ışıl ışıl! Arda Güler, Okay Yokuşlu, Can Uzun...

Düzenleyen: Songül Soysal / Kaynak: - 11 Mart 2024 14:56 - Güncelleme: 11 Mart 2024 15:05 - Güncelleme:

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Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk golünü atarken, Enes Ünal da Premier Lig'de golle tanıştı. Bir süre önce milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıklayan Can Uzun, Okay Yokuşlu gibi Avrupa'da ülkemizi temsil eden futbolcular, performanslarıyla adeta yıldızlaştı.