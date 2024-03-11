'Bizim Çocuklar' Avrupa'da ışıl ışıl! Arda Güler, Okay Yokuşlu, Can Uzun...
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Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk golünü atarken, Enes Ünal da Premier Lig'de golle tanıştı. Bir süre önce milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıklayan Can Uzun, Okay Yokuşlu gibi Avrupa'da ülkemizi temsil eden futbolcular, performanslarıyla adeta yıldızlaştı.
Avrupa'nın gözde liglerinde forma giyen futbolcularımız, bu hafta gösterdikleri performanslarla yıldızlaştı. Oynadıkları maçlarda, sergiledikleri oyunla göz dolduran yıldızlarımız gol attı, asist yaptı, takımlarına puan kazandırdı.
AHMETCAN KAPLAN
Uzun süren bir sakatlığın ardından sahalara geri dönen Ahmetcan Kaplan takımı Ajax'ın, Fortuna Sittard ile 2-2 berabere kaldığı maçta, 90 dakika sahadaydı.
1 PUANI KENAN KARAMAN GETİRDİ
Bundesliga 2'de Schalke 04 forması giyen Kenan Karaman takımının Paderborn ile oynadığı maçta 1 gol 1 asistlik bir performans sergileri.
CAN UZUN FIRTINASI DEVAM EDİYOR
Almanya Bundesliga ekibi Nürnberg'de forma giyen ve geçtiğimiz günlerde, milli takım tercihini A Milli Takımımızdan yana yaptığını açıklayan Can Uzun, takımı Nürnberg'in Magdebur deplasmanında 3 puanı getiren tek golü attı.
REAL FORMASIYLA İLK GOL
Genç yıldız Arda Güler, takımı Real Madrid'in Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ettiği maçta, Madrid forması altında ilk golünü attı.
PREMIER LİG'DE İLK GOL
Bournemouth ve Sheffield United'ın 2-2 berabere kaldığı maçta Enes Ünal, 62.dakikada oyuna dahil olan Enes Ünal, 90+2'de fileleri havalandırdı.
OKAY'DAN JENERİKLİK GOL
Championship'te Okay Yokuşlu'nun attığı gol sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Uzak mesafeden sağ ayağıyla gelişine sert vuran Yokuşlu'nun takımı West Bromwich, Albion, Huddersfield deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı.
MAÇIN OYUNCUSU ORKUN
Portekiz Premier Lig 25. hafta maçında Benfica, Estoril'i 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Benfica forması giyen Orkun Kökçü, 1 gol 1 asistle maçı tamamlarken ayrıca maçın oyuncusu da seçildi.
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