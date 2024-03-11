Son DakikaSeçimRamazanYazarlarGündemEkonomiDünyaSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Spor > 'Bizim Çocuklar' Avrupa'da ışıl ışıl! Arda Güler, Okay Yokuşlu, Can Uzun...

'Bizim Çocuklar' Avrupa'da ışıl ışıl! Arda Güler, Okay Yokuşlu, Can Uzun...

Düzenleyen: / Kaynak: -
- Güncelleme:

Spor Haberleri  / -

Arda Güler Real Madrid formasıyla ilk golünü atarken, Enes Ünal da Premier Lig'de golle tanıştı. Bir süre önce milli takım tercihini Türkiye'den yana kullandığını açıklayan Can Uzun, Okay Yokuşlu gibi Avrupa'da ülkemizi temsil eden futbolcular, performanslarıyla adeta yıldızlaştı.

Avrupa'nın gözde liglerinde forma giyen futbolcularımız, bu hafta gösterdikleri performanslarla yıldızlaştı. Oynadıkları maçlarda, sergiledikleri oyunla göz dolduran yıldızlarımız gol attı, asist yaptı, takımlarına puan kazandırdı. 

Bizim Çocuklar Avrupa'da ışıl ışıl! Arda Güler, Okay Yokuşlu, Can Uzun... - 1. Resim

AHMETCAN KAPLAN

Uzun süren bir sakatlığın ardından sahalara geri dönen Ahmetcan Kaplan takımı Ajax'ın, Fortuna Sittard ile 2-2 berabere kaldığı maçta, 90 dakika sahadaydı.  

Bizim Çocuklar Avrupa'da ışıl ışıl! Arda Güler, Okay Yokuşlu, Can Uzun... - 2. Resim

1 PUANI KENAN KARAMAN GETİRDİ

Bundesliga 2'de Schalke 04 forması giyen Kenan Karaman takımının Paderborn ile oynadığı maçta 1 gol 1 asistlik bir performans sergileri.

Bizim Çocuklar Avrupa'da ışıl ışıl! Arda Güler, Okay Yokuşlu, Can Uzun... - 3. Resim

CAN UZUN FIRTINASI DEVAM EDİYOR

Almanya Bundesliga ekibi Nürnberg'de forma giyen ve geçtiğimiz günlerde, milli takım tercihini A Milli Takımımızdan yana yaptığını açıklayan Can Uzun, takımı Nürnberg'in Magdebur deplasmanında 3 puanı getiren tek golü attı. 

Bizim Çocuklar Avrupa'da ışıl ışıl! Arda Güler, Okay Yokuşlu, Can Uzun... - 4. Resim

REAL FORMASIYLA İLK GOL 

Genç yıldız Arda Güler, takımı Real Madrid'in Celta Vigo'yu 4-0 mağlup ettiği maçta, Madrid forması altında ilk golünü attı. 

Bizim Çocuklar Avrupa'da ışıl ışıl! Arda Güler, Okay Yokuşlu, Can Uzun... - 5. Resim

PREMIER LİG'DE İLK GOL

Bournemouth ve Sheffield United'ın 2-2 berabere kaldığı maçta Enes Ünal, 62.dakikada oyuna dahil olan Enes Ünal, 90+2'de fileleri havalandırdı.

Bizim Çocuklar Avrupa'da ışıl ışıl! Arda Güler, Okay Yokuşlu, Can Uzun... - 6. Resim

OKAY'DAN JENERİKLİK GOL

Championship'te Okay Yokuşlu'nun attığı gol sosyal medyanın gündemine bomba gibi düştü. Uzak mesafeden sağ ayağıyla gelişine sert vuran Yokuşlu'nun takımı West Bromwich, Albion, Huddersfield deplasmanından 4-1'lik galibiyetle ayrıldı. 

Bizim Çocuklar Avrupa'da ışıl ışıl! Arda Güler, Okay Yokuşlu, Can Uzun... - 7. Resim

MAÇIN OYUNCUSU ORKUN

Portekiz Premier Lig 25. hafta maçında Benfica, Estoril'i 3-1 mağlup ederek zirve takibini sürdürdü. Benfica forması giyen Orkun Kökçü, 1 gol 1 asistle maçı tamamlarken ayrıca maçın oyuncusu da seçildi. 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: -
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki! Karşılaşmaya günler kala ortalık kızıştı - SporTrabzonspor'dan Fenerbahçe'ye sert tepki! Karşılaşmaya günler kala ortalık kızıştıMert Hakan'ın sözlerine sessiz kalmıştı! MHK, Fenerbahçe maçının hakemi Kadir Sağlam'ı kızağa çekti - SporMHK'den FIFA kokartlı hakem Kadir Sağlam'a kötü haberDünyanın en başarılı futbol takımları açıklandı! İlk 30'da 2 Türk kulübü yer aldı - SporDünyanın en başarılı futbol takımları açıklandı! İlk 30'da 2 Türk kulübü yer aldıVarsa yoksa Arda Güler! Rus model Svetlana Alekseeva'dan bir paylaşım daha - SporRus modelden bir Arda paylaşımı daha!Futbol dünyasından Ramazan mesajları! Arda Güler, Kerem Aktürkoğlu, Paul Pogba, Mesut Özil... - SporFutbol dünyasından Ramazan mesajları!Fenerbahçe'de Çağlar Söyüncü depremi! Forma giyemeyeceği maçlar belli oldu - SporFenerbahçe'de Çağlar Söyüncü depremi! Forma giyemeyeceği maçlar belli olduBir paylaşım yaptı ortalık karıştı! Emre Mor'dan Galatasaray taraftarını kızdıran hamle - SporGalatasaray taraftarı milli oyuncuya tepki gösterdi
Sonraki Haber Yükleniyor...