'Bizim Çocuklar' Avusturya karşısında! Bir millet zafer bekliyor

Hazırlık maçında Avusturya’ya 6-1 kaybeden ay yıldızlı takım, Leipzig’de hem bunun rövanşını hem turu almak istiyor...

EURO 2024’te 6 puanla gruptan ikinci olarak son 16 turuna kalan Türkiye, çeyrek final için Avusturya karşısına çıkacak. Avusturya; Fransa, Hollanda ve Polonya ile mücadele ettiği D Grubu’nu 6 puanla lider olarak bitirmişti. Leipzig’de 22.00’de başlayacak karşılaşmayı Portekizli hakem Artur Soares Dias yönetecek.

Avusturya’ya mart ayındaki hazırlık maçında 6-1 kaybeden ay yıldızlılar, hem bu maçın rövanşını, hem turu almak istiyor... Avusturya - Türkiye eşleşmesinin galibi; çeyrek finalde Romanya - Hollanda eşleşmesinin tur atlayanı ile 6 Temmuz’da Berlin’de karşılaşacak.

MERT MÜLDÜR: TUR BİZİM OLMALI

Savunma oyuncumuz Mert Müldür, “Sonuçta çeyrek final bileti var. Her iki takım da almak istiyor. Umarım iyi bir sonuçla gülen taraf biz oluruz” derken, “Çok iyi hazırlandık. İlk maça benzer bir maç olacağını düşünmüyorum. Taraftarımızla sevinmek istiyoruz” sözlerini kullandı.

TFF BAŞKANI BÜYÜKEKŞİ UMUTLU

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Avusturya’yı yenerek çeyrek finale kalacaklarına inandığını söyledi. Büyükekşi, “Hedeflerimizi birer birer gerçekleştiriyoruz. Şimdi sırada Avusturya var. Bu maçı da kazanarak devam edeceğiz” dedi. Taraftarlara da teşekkür eden Büyükekşi “Her yeri kırmızı beyaza boyadılar. Ev sahi ülkeden daha fazla seyircimiz var. Gurur duyuyoruz” dedi.

RAGNICK: TÜRKİYE DUYGUSAL

Avusturya Teknik Direktörü Ralf Rangnick, “Türkiye duyguların yoğun yaşandığı bir takım. Oyuncularımızın enerjisinin sahaya yansıması gerekecek. Yüreğimizi sahaya koymamız lazım. Hazırlık maçında onları farklı yenmemizin bu maça bir tesiri olmaz” dedi.

MONTELLA: İNTİKAM DUYGUMUZ YOK

Kritik Avusturya maçı öncesi bir basın toplantısı yapan A Millî Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella kritik açıklamalar yaptı. Gelen sorularda konu hâliyle ağırlıklı olarak mart ayında oynadığımız hazırlık maçında rakibimize 6-1 yenilmemizdi. İtalyan çalıştırıcı, “Hazırlık maçı başka, bu maç başka olacak. İnanıyorum ki bu sefer sonuç farklı olacak” derken, “Öç alma duygusuna kapılamazsınız. Çünkü doğru düşünmenizi engeller. Avusturya’nın nasıl, bizim de nasıl bir takım olduğumuzu biliyoruz” sözlerini kullandı.

ARDA VARSA OYNATIRSIN

Montella, “Kendi gücümüzü biliyoruz. UEFA istatistik yayınladı. Grupta beş gol attık ve üçüncüyüz. Atılan şutta da üçüncü sıradayız. Maç başına şut ortalamamız 16.67, kazanılan korner sayısı 21 ve grup aşamasında üçüncüyüz. Ofansif aksiyonda 161 ile beşinci sıradayız. Fakat bitiricilik anlamında daha iyi olup grupta daha çok gol atmalıydık. Avusturya önünde fırsatlarda dikkat gerekiyor” derken, “Arda Güler gibi bir oyuncunuz varsa oynatmamazlık edemezsiniz. Hakan cezalı ve yeri dolmaz bir oyuncu” açıklaması yaptı.

CENK TOSUN’DAN 1-6 YORUMU

Forvet oyuncumuz Cenk Tosun, “Avusturya’nın gücünü biliyoruz. Rakibimizi analiz ettik ve iyi hazırlandık. Taraftarlarımızın önünde sahada en iyi formumuzda olacağız. Sonuç, 6-1 kaybettiğimiz son maçın tam tersi olacak çünkü karşılaşmaya çok iyi hazırlandık” dedi.

LEİPZİG'E AKIN VAR

Şu ana kadar turnuvaya damga vuran Türk taraftarlar, millî takımın peşinden Leipzig’e çıkarma yapmaya başladı. Eşleşmenin belli olduğu tarihten itibaren şehirde yoğunluk artarken, otellerde yer bulmak zorlaştı. Maçta tribünlerin dolu olması bekleniyor.

MUHTEMEL 11'LER

Avusturya: Pentz; Posch, Danso, Lienhart, Mwene; Seiwald, Grillitsch; Baumgartner, Laimer, Sabitzer ve Gregoritsch

Türkiye: Mert Günok; Mert Müldür, Kaan, Abdülkerim, Ferdi; İsmail, Salih; Barış, Orkun, Kenan, Arda