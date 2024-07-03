Borussia Dortmund, Salih Özcan'ın bonservis bedelini belirledi

Beşiktaş'ın transfer listesinde olduğu iddia edilen A Milli Takım ve Borussia Dortmund'un futbolcusu Salih Özcan'ın bonservis bedeli belli oldu. Alman ekibi, Özcan için 10 milyon Euro bonservis bedeli belirledi.

Almanya'da Borussia Dortmund forması giyen A Milli Takım futbolcu Salih Özcan'ın geleceği belirsizliğini koruyor. Adı Beşiktaş ile anılan Özcan için birçok ülkeden talip olduğu iddia edildi.

BONSERVİSİ BELLİ OLDU

Sky Almanya'nın haberine göre; Beşiktaş, Rennes ve Marsilya'nın ilgilendiği orta saha oyuncusu için Borussia Dortmund'un bonservis beklentisi 10 milyon Euro olarak belirlendi.

KARARINI EURO 2024 SONRASINDA VERECEK

Transfer olduğu takımda düzenli olarak ilk 11 oynamak isteyen Salih Özcan'ın kararını Avrupa Şampiyonası sonrasında vereceği aktarıldı.

Salih Özcan, Dortmund'da bu sezon 35 maçta 1.786 dakika süre aldı. Milli futbolcu bu maçlarda gol veya asist katkısı sağlamadı.