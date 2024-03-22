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Haberler > Spor > Bosna Hersek'e EURO 2024 şoku! Dzeko ve arkadaşları hayal kırıklığına uğradı

Bosna Hersek'e EURO 2024 şoku! Dzeko ve arkadaşları hayal kırıklığına uğradı

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Bosna Hersek&#039;e EURO 2024 şoku! Dzeko ve arkadaşları hayal kırıklığına uğradı

Spor Haberleri

Fenerbahçe'den Rade Krunic ve Edin Dzeko'nun da formasını giydiği Bosna Hersek Milli Takımı, EURO 2024 hayallerini gerçekleştiremedi. Kendi evinde Ukrayna'yı konuk eden Boşnaklar, öne geçmesine rağmen sürpriz bir mağlubiyet yaşadı.

EURO 2024 Play-Off yarı finalinde Bosna Hersek, öne geçtiği mücadelede Ukrayna'ya son dakikalarda yediği 2 golle 2-1 mağlup oldu.

Fenerbahçe'de forma giyen Edin Dzeko ve Rade Krunic'in ilk 11 başladığı karşılaşmada Bosna Hersek 56. dakikada Matviyenko'nun golüyle öne geçti.

Sahadan galibiyetle ayrılmasına kesin gözüyle bakılan maçta Ukrayna, 85'te Yaremchuk ve 88'de Dovbyk ile zafere uzandı .

Bosna Hersek'e EURO 2024 şoku! Dzeko ve arkadaşları hayal kırıklığına uğradı - 1. Resim

UKRAYNA, BOSNA HERSEK'İ ELEDİ

Finale kalan Ukrayna, 26 Mart salı günü İzlanda ile kozlarını paylaşacak.

Kazanan takım Almanya'da düzenlenecek EURO 2024'e katılım sağlayacak.

Öte yandan İsrail'i 4-1 yenen İzlanda'da galibiyeti getiren golleri 39, 83 ve 87'de Gudmundsson ile 42'de Traustason kaydetti. İsrail'in golünü ise 31. dakikada penaltıdan Zahavi kaydetti.

 

Düzenleyen:  - Spor
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