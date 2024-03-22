Bosna Hersek'e EURO 2024 şoku! Dzeko ve arkadaşları hayal kırıklığına uğradı

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş 22 Mart 2024 10:15 - Güncelleme: 22 Mart 2024 10:16 - Güncelleme:

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Fenerbahçe'den Rade Krunic ve Edin Dzeko'nun da formasını giydiği Bosna Hersek Milli Takımı, EURO 2024 hayallerini gerçekleştiremedi. Kendi evinde Ukrayna'yı konuk eden Boşnaklar, öne geçmesine rağmen sürpriz bir mağlubiyet yaşadı.