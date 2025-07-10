Buradayız, gitmiyoruz! Hacıosmanoğlu “içlerindeki ayrık otları artık anlamıştır” deyip ekledi

Hacıosmanoğlu, “Hakemlerimizin önümüzdeki sezon insani hatalar dışında kasti hatalardan uzak duracağına inanıyorum. Durmayanlar da zaten o gün itibarıyla bizimle yürümeyecek...” dedi.

TFF Olağan Mali Genel Kurulu dün Ankara’da gerçekleştirildi. Başkan İbrahim Hacıosmanoğlu hakemlere net mesajlar verdi.

İRADELERİNİ TESLİM ETMİŞLER

Hacıosmanoğlu, “Herkesin bildiğini konuşalım burada. Hakem arkadaşlarımız ‘üç ayda gider bunlar’ dediler. Sonra altı ay oldu, dokuz ay oldu ama biz yine gitmedik. Hakem arkadaşlarımıza da ben kabahat bulmuyorum. Demek ki bunlar iradelerini birilerine teslim etmiş ki, ‘Eğer bu başkan giderse, abilerimiz bize hesap sorar’ endişesi taşıyorlar. Yanlış yapmadığımız sürece de buradan bizi kimse kaldırmaz. Buradayız, gitmiyoruz. Bunu içlerindeki ayrık otları da artık anlamıştır” çıkışında bulundu.

BANA 'BİAT EDİN' DEMEDİM

“Geçmişin tortularını, karanlıklarını futbolumuzdan temizleyeceğiz” diyen Hacıosmanoğlu, “Müsabakaların yüzde 70’ini genç hakemler yönetti. Hakemlerden herkes şikâyet ediyor. Geçen sene ikinci yarının ortasından sonra hakemlerin daha iyi maç yönettiği konusunda herkes hemfikir. Ben hiçbir zaman hakemlere bana veya bir yöneticiye ‘biat edin’ demedim. Sadece sahada hakemlik onuruna yakışır şekilde görev yapmalarını istedim. Hakemlerimizin önümüzdeki sezon insani hatalar dışında kasti hatalardan uzak duracağına inanıyorum. Durmayanlar da zaten o gün itibarıyla bizimle yürümeyecek” dedi.