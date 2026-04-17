Eski futbolcu ve yorumcu Yalçın Ayhan, Gaziantep Futbol Kulübü'nden istifa eden Burak Yılmaz'ın Fenerbahçe hakkında yaptığı açıklamaları eleştirerek "Kişi kendinden bilir işi" işi dedi.

Teknik Direktör Burak Yılmaz'ın gündemi sarsan açıklamalarına dair HT Spor'da konuşan eski futbolcu ve yorumcu Yalçın Ayhan, Yılmaz'ı sert sözlerle eleştirdi.

"ŞİRİN GÖZÜKMEK İÇİN SÖYLÜYOR"

Burak Yılmaz'ın Beşiktaş, Trabzonspor ve Galatasaray'a şirin gözükmeye çalıştığını söyleyen Ayhan, "Burak Yılmaz, Fenerbahçe’ye gelemeyecek çünkü Fenerbahçe geçmişi parlak değil. Peki şimdi neden Beşiktaş’a, Trabzon’a, Galatasaray’a şirin gözükmek için böyle bir söze gerek duyuyorsunuz? Herkes elini vicdanına koysun; ben Fenerbahçeli değilim." diye konuştu.

"KİŞİ KENDİNDEN BİLİR İŞİ"

Fenerbahçe'nin şampiyonluk yarışında Burak Yılmaz'ın iddia ettiği gibi ittirilmediğini kaydeden Yalçın Ayhan, "Şu anki şampiyonluk yarışında Fenerbahçe hakemlerle ittirilerek mi bu duruma getirildi? Bunu diyebilir miyiz? Ama Burak Yılmaz’ın söylemleri, 'Antep-Rize maçı hakem kararlarıyla kazandırıldı; dolayısıyla Fenerbahçe maçında da bu telafi edilecek, bu yüzden Fenerbahçe yarışta olacak' imasında bulundu. Kişi kendinden bilir işi. Demek ki siz futbolculuk döneminde bunlarla karşılaştınız da bu durum size bunu çağrıştırdı?" dedi.

