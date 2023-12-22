Bursa Uludag Basketbol takımı İngiltere vize vermeyince maça 5 oyuncuyla çıktı

22 Aralık 2023 10:10 - Güncelleme Tarihi: 22 Aralık 2023 10:47

Kadınlar EuroCup'ta mücadele eden Bursa Uludag Basketbol takımı, play turu ilk maçında İngiltere'nin London Lions'a konuk oldu. Yeşil-Beyazlılar vize problemleri nedeniyle maça 5 kişi çıkabildi.

Takımdaki beş oyuncu hariç hiçbir oyuncuya ve teknik isime vize çıkmaması sebebiyle Bursa temsilcisinin bench'i boş kaldı. Oyunculardan Eda Şahin, sakat olmasına rağmen 5’i tamamlamak için sahada sadece hücum bölgesinde bekleyerek maçı tamamlayabildi.

Bursa Uludağ Basket karşılaşmadan 122-63 mağlup ayrıldı.

VİZE BAŞVURULARI YETİŞMEDİ

Bursa Uludag Basketbol yönetiminin maçtan önce yaptığı açıklama şöyle:

"21.12.2023 (Bugün) Türkiye saati ile 22:00da Bursa Uludağ Basketbol Spor Kulübümüz ile London Lions Basketbol Kulübü arasinda gerçeklesecek olan FIBA EUROCUP WOMEN müsabakasina iliskin kamuoyuna basin açiklamamizdir. Kulübümüz ile London Lions Basketbol Kulübünün bugün oynanacak müsabakasina iliskin eşleşme 31.11.2023 tarihinde gerçekleşmiştir. Tarafımıza bu eşleşmenin yapıldığının bildiriminden itibaren maçin İngiltere ülkesinden oynanacak olması sebebiyle tarafımızca sporcularımızın vize islemlerine iliskin başvurular 03.12.2023 tarihinde başlatılmıştır. London Lions Basketbol Kulübü tarafından bugün oynanacak müsabakaya ilişkin tarafımıza davet yazısı tanzim edilmiştir.

İşbu davet yazısı ile hem internet sitesi üzerinden hem de İngiltere Konsolosluğu'na fiziken giderek vize basvurumuzu gerçeklestirdik. Sürecin hızlandırılması adına Türkiye Basketbol Federasyonu yetkilileri ile görüsmeler sağladık ve İngiltere Büyükelçiliği ile iletisime geçerek vize basvurumuzun bugüne kadar yetişmesini ivedilik ve önem arz ettigini belirttik. Tarafımızca tüm islemler süresi içerisinde yapilmis olmasına rağmen müsabakanin gerçeklestirilecegi ülke federasyonu ile büyükelçiliği yardımcı olmayacaklarını, vizelerimizi yetistirmeyeceklerini tarafimiza belirterek bugün ki mağduriyete sebep olmuşlardır. Sporcularımızın hepsinin pasaportlarinin tüm Avrupa ülkelerinde geçerli olmasına rağmen İngiltere'nin vize zorunlulugu olmasi sebebiyle vize muafiyeti olan 5 oyuncumuzu maça çıkmak üzere Londra'ya göndermiş olmamıza rağmen bu durum kabul görmemistir.

Tarafımızın tüm çabasına rağmen 5 oyuncumuz dışında diger oyuncularımız vizelerinin İngiltere Büyükelçiliği tarafından onaylanmaması ve sürüncemede bırakılması sebebiyle bugün yapılacak olan müsabakaya katılım sağlayamamaktadır. Bu durumun yaşanmaması adına tüm çabamız ve gayretimizin sonuçsuz kalmasi ve hali hazirda bugün bu müsabakaya yalnızca 5 oyuncumuz ile katılamamız sebebiyle madden ve manen uğrayacağımız zararın sorumlusunun biz olmadığımızı, takımımız adına tüm özverimiz ile çalışmaya devam edeceğimizi tüm kamuoyuna bildiririz."