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    • Haberler > Spor > Bursaspor - Diyarbekirspor maçında ortalık savaş alanına döndü! 6 kırmızı kart çıktı

    Bursaspor - Diyarbekirspor maçında ortalık savaş alanına döndü! 6 kırmızı kart çıktı

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    Bursaspor - Diyarbekirspor maçında ortalık savaş alanına döndü! 6 kırmızı kart çıktı
    Türkiye Gazetesi

    Son dakika haberleri... TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında oynanan 18. hafta mücadelesinde futbolcular arasında kavga çıktı. Hakem 6 kırmızı kart çıkardı.

    TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta Bursaspor ile Diyarbekirspor arasında oynanan 18. hafta mücadelesinde futbolcular arasında arbede yaşandı.

    Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk Stadı'nda Diyarbekirspor'un 25. dakikada Yasin Dülger ve 82. dakikada Bünyamin Yürür'ün attığı gollerle 2-0 önde olduğu karşılaşmanın 89. dakikasında, oyuncular arasındaki ikili mücadele sonrası olaylar çıktı.

    Yaşanan arbede sonrasında hakem Burak Taşkınsoy, Bursasporlu Çağatay Yılmaz'a ikinci sarı karttan kırmızı kart gösterdi.

    Bursaspor - Diyarbekirspor maçında ortalık savaş alanına döndü! 6 kırmızı kart çıktı

    POLİS SAHAYA İNDİ

    Gerilimin iyice büyümesi sonrası taraftarlar sahaya yabancı maddeler attı. Polis ekipleri ise seyircilerin sahaya girmemesi için önlem aldı.

    Hakem yaşanan olaylar nedeniyle saha içinde her iki takımdan toplam 6 futbolcuya kırmızı kart gösterdi. Arbede sırasında konuk ekip oyuncularından bazıları soyunma odasına doğru yöneldi. Bu oyuncuların geri dönmesinin ardından kaldığı yerden devam eden karşılaşmayı hakem kısa bir süre sonra tamamladı.

    Karşılaşmanın ardından Diyarbekirsporlu teknik heyet ve futbolcuları, polisin oluşturduğu güvenlik çemberinden geçerek soyunma odasına gitti.

    Bursaspor - Diyarbekirspor maçında ortalık savaş alanına döndü! 6 kırmızı kart çıktı

    Bursaspor, Diyarbakır
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