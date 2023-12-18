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    • Haberler > Spor > Çalımbay, Beşiktaş'taki geleceğini kendisi belirleyecek

    Çalımbay, Beşiktaş'taki geleceğini kendisi belirleyecek

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    Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi
    Çalımbay, Beşiktaş&#039;taki geleceğini kendisi belirleyecek
    Rıza Çalımbay, Beşiktaş

    Devre arasına kadar takımın başında kalmasına karar verilen tecrübeli çalıştırıcı, başarılı olamazsa yerini yabancı teknik direktöre bırakacak

    MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş’ta özel bir sözleşmeyle göreve gelen Rıza Çalımbay, takımdaki geleceğini kendisi belirleyecek. Lugano maçında alınan galibiyet ve görev verilen gençlerin iyi oyunu yönetimi sevindirirken, ligde ve kupada alınacak sonuçlar Rıza Çalımbay’ın Beşiktaş’taki durumunu netleştirecek. Devre arasına kadar takımın başında kalmasına karar verilen tecrübeli teknik adam, bu süreçte başarılı olamazsa yerini yabancı teknik direktöre bırakacak.

    POTTER BEKLİYOR

    Başkan Hasan Arat ve yönetimin de öncelikli tercihinin Rıza Çalımbay’la birlikte devam etmek olduğu öğrenildi. Öte yandan Çalımbay’ın başarısız olması durumunda görüşülecek teknik adamlar da netleşmeye başladı. Listenin ilk sırasında son olarak Premier Lig’de Brighton’u çalıştıran Graham Potter bulunuyor. 48 yaşındaki teknik adam, Östersund’un başındayken, Galatasaray’ı Avrupa’da saf dışı bırakmayı başarmıştı.

    FEYYAZ UÇAR'DAN AÇIKLAMA

    İspanyol teknik direktör Quique Setien, "Türkiye'den bir teklif aldım, yarın (bugün) karar vermek zorundayım" dedi. Teklifin Beşiktaş'tan geldiği iddia edilince bir açıklama yapan Feyyaz Uçar, "Setien'e herhangi bir teklifte bulunmadık, temasa dahi geçmedik. Beşiktaş'ın bir teknik direktörü var" diye konuştu.

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