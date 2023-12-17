Stat parasını harcadılar

17 Aralık 2023 07:51 - Güncelleme Tarihi: 17 Aralık 2023 07:55

Editör: Zeliha Mangırcıoğlu / Kaynak: Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER'İN HABERİ - Beşiktaş Kulübü Başkanı Hasan Arat, siyah beyazlı kulübün borçlarının son üç ayda katlandığını açıklarken, Ahmet Nur Çebi ve yönetiminin kulübe verdikleri paraları geri aldığını duyurdu. Divan Kurulunda konuşan Arat “5 Eylül’de 3 yıllık Tüpraş parası alınıyor. 6 Ekim’de genel kurul kararı alındı, 30 Kasım’da kongreden 1 gün önce tüm para harcandı. Yöneticilerin 130 milyon lirası ödendi. Kulübe ne kaldı? Araştırıyoruz şu anda. Kimsenin malı değil burası, o belgeler Beşiktaş’ın kasasında kalacak” dedi.

ÖZE DÖNÜŞ

Eski yönetim kuruluyla devir teslim yapamadıklarını belirten Başkan Arat, “Bana ne KPMG raporu, ne de Fikret Orman ile yapılan anlaşmanın detayları verilmedi.” Bu, iyi bir şey değil. Burası kişilere bağlı değil. Göreve gelirsiniz, görevden gidersiniz. Bu tip yıkımlar bir günde toparlanamaz. Bunu biliyoruz. Önümüzde toparlanma dönemi olacak. Ardından iyileştirme ve geliştirme dönemi olacak. Beşiktaş, kendi kültürüne ve felsefesine dönecek” ifadelerini kullandı.

AF GÖRÜNDÜ!

Bu sezon sergilediği performansla hayal kırıklığı yaşatan futbol takımını ayağa kaldıracaklarını ifade eden Arat, “Aldığımız kadro dışı kararları etkili olmuştur. Bu oyuncular bizimle görüşerek gerekeni yapacaklarını ifade etmişlerdir. Beklentiyi karşılayacaklarına inanıyorum. Ara transferde gerekli takviyelerin yapılması için çalışmalar devam ediyor” ifadelerini kullandı.