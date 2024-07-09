CANLI | EURO 2024 yarı finalinde İspanya ve Fransa kozlarını paylaşıyor

Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi 9 Temmuz 2024 21:43 - Güncelleme: 9 Temmuz 2024 21:46 - Güncelleme:

İspanya, Fransa, Futbol, Haber

Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 yarı final maçında İspanya ve Fransa karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.