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Haberler > Spor > CANLI | EURO 2024 yarı finalinde İspanya ve Fransa kozlarını paylaşıyor
CANLI ANLATIM

CANLI | EURO 2024 yarı finalinde İspanya ve Fransa kozlarını paylaşıyor

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | EURO 2024 yarı finalinde İspanya ve Fransa kozlarını paylaşıyor
İspanya, Fransa, Futbol, Haber

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 yarı final maçında İspanya ve Fransa karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • İLK 11'LER

09.07.2024 21:44

İLK 11'LER

İspanya: Unai Simon, Jesus Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Nico Williams, Morata.  

Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Kante, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Mbappe, Kolo Muani.

 

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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