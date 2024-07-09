CANLI | EURO 2024 yarı finalinde İspanya ve Fransa kozlarını paylaşıyor
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024 yarı final maçında İspanya ve Fransa karşı karşıya geliyor. Karşılaşma saat 22.00'da başlayacak. Maçla ilgili tüm gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.
Canlı Anlatım Özeti
- İLK 11'LER
09.07.2024 21:44
İLK 11'LER
İspanya: Unai Simon, Jesus Navas, Nacho, Laporte, Cucurella, Rodri, Fabian Ruiz, Yamal, Olmo, Nico Williams, Morata.
Fransa: Maignan, Kounde, Upamecano, Saliba, Theo Hernandez, Kante, Tchouameni, Rabiot, Dembele, Mbappe, Kolo Muani.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi