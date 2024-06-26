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CANLI ANLATIM

CANLI | EURO 2024'te A Milli Takım'ın rakibi Çekya! İlk 11 belli oldu

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
CANLI | EURO 2024&#039;te A Milli Takım&#039;ın rakibi Çekya! İlk 11 belli oldu

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 F Grubunun son karşılaşmasında Türkiye, Çekya ile karşı karşıya gelecek. Karşılaşma 22.00'da başlayacak. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu. Maçla ilgili bütün gelişmeleri haberimizden takip edebilirsiniz.

Canlı Anlatım Özeti
  • MİLLİ TAKIM'IN 11'i
  • MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

26.06.2024 20:53

MİLLİ TAKIM'IN 11'i 

Türkiye: Mert Günok, Mert Müldür, Samet, Merih, Ferdi, İsmail, Salih, Hakan, Arda, Kenan, Barış Alper.

Çekya: Stanek, Holes, Hranac, Coufal, Barak, Chytil, Provod, Jurasek, Krejci, Hlozek, Soucek.

26.06.2024 20:35

MAÇIN HAKEMİ BELLİ OLDU

Türkiye ile Çekya arasındaki karşılaşmada, Romanya'dan hakem Istvan Kovacs düdük çalacak.

Kovacs'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Vasile Marinescu ve Ovidiu Artene yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi, Norveç Futbol Federasyonundan Espen Eskas olacak.

Karşılaşmada Polonyalı Tomasz Kwiatkowski ise VAR görevini üstlenecek.

YER: ALMANYA

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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