Carlo Ancelotti'den Kulüpler Dünya Kupası'na sert eleştiri! 'Şampiyonluk geliri Real Madrid'in tek maçı değerinde'

Real Madrid'in tecrübeli teknik direktörü Carlo Ancelotti, Dünya Kulüpler Kupası'na katılım konusundaki eleştirileri ve Avrupa Şampiyonası'na dair düşüncelerini açıkladı. Başkan Florentino Perez'i destekleyen Ancelotti, "Bizim gibi diğer kulüpler de daveti reddedecek" ifadelerini kullandı.

Real Madrid'de tarihi başarılara imza atan ve bu sezon hem La Liga hem Şampiyonlar Ligi'ni yeniden kazanan teknik direktör Carlo Ancelotti, 2025 yılında düzenlenmeye başlayacak "Kulüpler Dünya Kupası'na" tepki gösterdi. Ancelotti, turnuvayı mali açıdan değerlendirdi ve kulüp başkanı Florentino Perez'in görüşlerini destekledi. Ancelotti, Kulüpler Dünya Kupası hakkında şu ifadeleri kullandı:

DİĞER KULÜPLER DE DAVETİ REDDEDECEK

"FIFA unutuyor, oyuncular ve kulüpler bu turnuvada yer almayacak. Tek bir Real Madrid maçı 20 milyon Euro değerinde ve FIFA bize tüm kupa için bu miktarı vermek istiyor. Olumsuz. Bizim gibi diğer kulüpler de daveti reddedecek" ifadelerini kullandı.

REAL MADRİD YER ALMAYACAK

Ancelotti'nin bu sözlerinin ardında yatan nedenlerden biri, FIFA ile turnuvaya katılan takımların hakları ve alacakları ödemeler konusunda pazarlık yapanın Avrupa Kulüpler Birliği (ECA) olması ve Real Madrid'in ECA'nın bir parçası olmaması olabilir.

Daha önce Real Madrid Başkanı Florentino Perez, bu turnuvanın mali açıdan kendilerini zarara uğratacaklarını söylemiş ve Real Madrid'in bu turnuvada yer almayacağını açıklamıştı.

BİR TELEFONLA YENİDEN BAŞLAYABİLİRİZ

Röportajda, Modric ve Kroos'a da değinen Ancelotti, "Luka kalite ve profesyonelliğin eşsiz bir örneği. Maalesef Kroos bırakmaya karar verdi, kararlarında bir Alman ama Madrid'de yaşamaya devam edecek. Ona, sonbaharda pozisyonunu değiştirirse, bir telefonla yeniden başlayacağımızı söyledim" dedi.

Ancelotti, Il Giornale'ye verdiği röportajda, kariyerindeki takımlara dair şunları söyledi:

DAHA İYİ NE OLABİLİR Kİ?

"Madrid özel. Milan benim kalbimde, oynadım, koçluk yaptım, profesyonel hayatımın büyük bir parçası. Ama Real Real'dir, daha iyi ne olabilir ki? Burada tarihe saygı var, geçmişin tüm oyuncuları Ciudad Deportiva'daki fotoğraflarda mevcut."

EURO 2024 HAKKINDA KONUŞTU

Bu cuma başlayacak olan Avrupa Şampiyonası'na ilişkin de görüşlerini paylaşan Ancelotti, "Almanya'yı evlerinde görmeyi çok merak ediyorum, ilginç bir takımları var. İtalya? Son turnuvayı kazandıktan sonra yeni bir jenerasyondan yoksun olduğumuzu düşünüyorum, bu yüzden şansımızın ne olduğunu gerçekten bilmiyorum" şeklinde konuştu.