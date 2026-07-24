Beşiktaş taraftar grubu "Çarşı"ya bağlı "Deplasman Kartalları"nın eski tribün lideri Kemal Ulhanlı'ya, yolda yürüdüğü sırada silahlı saldırı düzenlendi. Beş yerden yaralanan Uluhanlı, ambulansla hastaneye kaldırılırken; 7 şüpheli tutuklandı. Saldırıda kullanılan motosiklet, Kağıthane'de bir sitenin otoparkında üzeri örtülü halde bulundu.

Beşiktaş'ın Gayrettepe Mahallesi'nde 10 Temmuz Cuma günü saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda; Beşiktaş taraftar grubu Çarşı'ya bağlı Deplasman Kartalları'nın eski tribün lideri Kemal Ulhanlı, sokakta yürüdüğü esnada motosikletli 2 kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı. Saldırı sonucu Ulhanlı, 5 yerinden yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi olay yerinde yapılan Uluhanlı, ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Hastanesi'ne kaldırıldı. Uluhanlı'nın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

SALDIRIDA KULLANILAN MOTOSİKLET BULUNDU

Olay yerinde çalışmalarını sürdüren ekipler, 3 adet boş kovan buldu. Ekiplerin ifadesine başvurduğu E.K. (15), silah seslerini duyduktan sonra siyah kıyafetli ve maskeli bir kişinin koşarak uzaklaştığını gördüğünü ifade etti.

Olayla ilgili çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ile Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saldırıda kullanılan 34 FVP 162 plakalı motosikletin Kağıthane Yahya Kemal Mahallesi'ndeki bir sitenin otoparkında üzeri örtülmüş şekilde saklandığını tespit etti.

SİLAHI ONUR T. ATEŞLEDİ

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekiplerinin motosiklet üzerinde yaptığı çalışmalarda Hamza T.'nin (19) parmak izi bulundu. Yürütülen çalışmalarda Hamza T.'nin motosikleti kullandığı, silahı ise Onur T.'nin ateşlediği belirlendi.

Şüphelilerin silahlı saldırının ardından ikinci bir motosiklet ve kiralık otomobille hareket ettiği belirlendi. Eren K.'nin (24) şüphelilerle birlikte hareket ederek diğer motosikleti kullandığı, Derya Ö.'nün (23), Nuran Ö. (25) tarafından kiralanan otomobille şüphelilerle birlikte saldırıda kullanılan motosikleti almaya gittiği tespit edildi. Abdulsamet K.'nin (22) motosikleti terk edildiği yerden aldığı, Eray Ç.'nin (23) ise motosikleti Mustafa K.'ye (26) verdiği tespit edildi.

YEDİ TUTUKLAMA, 2 KİŞİ ARANIYOR

Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 15 Temmuz'da operasyon için düğmeye bastı. Operasyonda Eray Ç., Derya Ö., Nuran Ö., Eren K., Abdulsamet K., Mustafa K. ve Hamza T. yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerden Mustafa K. ve Hamza T.'nin, ifadelerinde, saldırıda silahı Onur T.'nin ateşlediği, motosikletin Hamza T. tarafından kullanıldığını ve saldırıyı organize edenin Fuat U. (25) olduğunu söyledikleri öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Öte yandan Kemal Ulhanlı'nın toplam 4 suç kaydının bulunduğu öğrenildi.

Silahı ateşleyen Onur T.'nin ‘kasten yaralama', ‘kasten öldürmeye teşebbüs', ‘mala zarar verme' ve ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet' suçlarından toplamda 23 suç kaydı olduğu öğrenilirken; Fuat U.'nun ise ‘ateşli silahlar kanununa muhalefet', ‘motosiklet hırsızlığı' ve ‘uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından toplam 6 suç kaydı olduğu tespit edildi. Tutuklanan şüphelilerden Abdulsamet K.'nin 7, Eray Ç.'nin 3, Eren K.'nin 6,, Mustafa K.'nin toplam 2 ve Hamza T.'nin 4 suç kaydı bulunduğu öğrenildi. Saldırıyı gerçekleştiren Onur T. ile olayın azmettiricisi olduğu değerlendirilen Fuat U.'nun yakalanmasına yönelik ekiplerin çalışmaları sürüyor.

Haberle İlgili Daha Fazlası