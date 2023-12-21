Çaykur Rizespor bu hafta çok farklı! Pendikspor'a 41 dakikada 5 gol
Trenyol Süper Lig'in 17. haftasında Pendikspor'u ağırlayan Çaykur Rizespor erken geriye düştüğü maçı 5-1 kazandı. Dal Varesanovic 2 gol, 1 asistle yıldızlaştı. Gaich'in de 2 golle oynadığı maçta Benhur Keser 1 gol, 1 asistlik katkı sağlayarak formunu sürdürdü.
Çaykur Rizespor evinde Pendikspor'u 5-1 mağlup ederek yenilmezlik serisini 5 maça çıkardı. Teknik direktör İlhan Palut'un takımı son 5 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlikle puanını 25 yükseltti ve 6. sıraya çıktı.
Karadeniz ekibine galibiyeti getiren golleri Varesanovic, Gaich ve Benhur Keser attı. Pendikspor 9. dakikada Halil Akbunar'la 0-1 öne geçti.
Çaykur Rizespor 16 ile 58 arasında bulduğu 5 golle farka koştu. İstanbul ekibinde Welinton 62. dakikada 2. sarıdan kırmızı kart gördü ve "yılbaşı tatili"ne erken çıktı.
Stat: Çaykur Didi
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Bahtiyar Birinci, Emir Eray Eyisoy
Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Muhammet Taha Şahin, Alikulov, Seyfettin Anıl Yaşar, Hojer (Dk. 72 Halil İbrahim Pehlivan), Olawoyin, Shelvey (Dk. 61 Minchev), Zeqiri (Dk. 61 Mithat Pala), Varesanovic (Dk. 67 Pinchi), Benhur Keser (Dk. 67 Sauer), Gaich
Siltaş Yapı Pendikspor: Burak Öğür, Erdem Özgenç, Berkay Sülüngöz, Welinton, Sequeira, Vukovic (Dk. 67 İbrahim Akdağ), Lusamba (Dk. 67 Murat Akça), Midtsjö, Thuram (Dk. 75 Gökcan Kaya), Halil Akbunar (Dk. 75 Oscar), Ahmed Hassan (Dk. 67 Kappel)
Goller: Dk. 9 Halil Akbunar (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 16 ve 54 Gaich, Dk. 41 Benhur Keser, Dk. 45+1 ve 58 Varesanovic (Çaykur Rizespor)
Kırmızı Kart: Dk. 62 Welinton (Siltaş Yapı Pendikspor)
Sarı Kartlar: Dk. 45+1 Vukovic (Siltaş Yapı Pendikspor), Dk. 64 Benhur Keser, Dk. 78 Olawoyin (Çaykur Rizespor