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Çekya'nın yıldızı Patrick Shick, sakatlığı sebebiyle Türkiye maçında forma giyemeyecek

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çekya&#039;nın yıldızı Patrick Shick, sakatlığı sebebiyle Türkiye maçında forma giyemeyecek

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

EURO 2024 F Grubu'ndaki Türkiye maçı öncesi Çekya'da Patrick Shick şoku yaşanıyor. Çeklerin yıldız golcüsü, sakatlığı sebebiyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.

Çekya ile Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'ndan çıkmak adına 26 Haziran Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi Çekya'ya kötü bir haber geldi.

PATRIK SCHICK'TEN ÇEKYA'YA KÖTÜ HABER

Çek basınından Denik Sport'un haberine göre Patrik Schick baldırındaki sakatlık nedeniyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek. Bayer Leverkusen'de top koşturan deneyimli forvet, Gürcistan maçında takımına 1 puan kazandıran golü kaydetmişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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