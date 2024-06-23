Çekya'nın yıldızı Patrick Shick, sakatlığı sebebiyle Türkiye maçında forma giyemeyecek
Düzenleyen: Ahmet Polat / Kaynak: Türkiye Gazetesi- Güncelleme:
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
EURO 2024 F Grubu'ndaki Türkiye maçı öncesi Çekya'da Patrick Shick şoku yaşanıyor. Çeklerin yıldız golcüsü, sakatlığı sebebiyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek.
Çekya ile Türkiye, EURO 2024'te F Grubu'ndan çıkmak adına 26 Haziran Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Müsabaka öncesi Çekya'ya kötü bir haber geldi.
PATRIK SCHICK'TEN ÇEKYA'YA KÖTÜ HABER
Çek basınından Denik Sport'un haberine göre Patrik Schick baldırındaki sakatlık nedeniyle Türkiye'ye karşı forma giyemeyecek. Bayer Leverkusen'de top koşturan deneyimli forvet, Gürcistan maçında takımına 1 puan kazandıran golü kaydetmişti.
Düzenleyen: Ahmet Polat - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi