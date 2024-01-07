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Cengiz Ünder patlamayı 4 golle yaptı! İstanbulspor - Fenerbahçe: 1-5 (Maç Sonucu)
ÖZET İZLE İstanbulspor - Fenerbahçe: 1-5 I Fenerbahçe Süper Lig'in 19. haftasında İstanbulspor engelini 5-1'le geçti. Milli futbolcu Cengiz Ünder attığı 4 golle maça damga vurdu. Sarı-Lacivertliler Galatasaray - Konyaspor maçı öncesi zirvede puan farkını 3'e çıkardı.
Süper Lig'in 19. haftasında 7 eksikle İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, 3 puanı 5 golle aldı.
Sezonun flaş transferi Cengiz Ünder geldiğinden beri en iyi maçını oynadı ve attığı 4 golle galibiyeti getirdi. Sarı-Lacivertliler'in diğer golü Edin Dzeko'dan geldi.
İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE (1-5) ÖZET İZLE
Düzenleyen: Kemal Ilıkan - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
Kaynak: Türkiye Gazetesi