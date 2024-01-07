Cengiz Ünder patlamayı 4 golle yaptı! İstanbulspor - Fenerbahçe: 1-5 (Maç Sonucu)

7 Ocak 2024 17:54 - Güncelleme Tarihi: 7 Ocak 2024 18:03

Süper Lig'in 19. haftasında 7 eksikle İstanbulspor'a konuk olan Fenerbahçe, 3 puanı 5 golle aldı.

Sezonun flaş transferi Cengiz Ünder geldiğinden beri en iyi maçını oynadı ve attığı 4 golle galibiyeti getirdi. Sarı-Lacivertliler'in diğer golü Edin Dzeko'dan geldi.