Cenk Tosun transferinde sıcak gelişme! Kararını verdi, rotasını çizdi

Fenerbahçe'de forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun, transfer konusunda kararını verdi. Deneyimli golcü, rotasını yeniden Avrupa'ya kırdı.

Beşiktaş'tan Fenerbahçe'ye transferi ile gündem olan ancak sarı-lacivertlilerde forma şansı bulmakta zorlanan Cenk Tosun, yol ayrımında. Geçtiğimiz sezon adı Japon kulübü ile anılan ancak Jose Mourinho'nun devreye girmesi ile kulüpte kalmaya karar veren deneyimli golcü, sezonun kalanında da beklediği şansı bulamadı.

Süper Lig'in birçok ekibinden teklif aldığı belirten Tosun'un planı ortaya çıktı.

AVRUPA'DAN TEKLİF GELMEZSE...

Sabah'ın haberine göre; tecrübeli oyuncu, yıllık maaşından dolayı sarı-lacivertlilerden ayrılmak istemiyor. Avrupa'dan bir teklif gelmediği sürece Cenk Tosun kontratını Fenerbahçe'de tamamlayacak.

Avrupa'dan bir teklif gelmesi halinde ise Tosun'un kulüpten ayrılmaya sıcak baktığı belirtiliyor.

22 MAÇTA 2 GOL, 1 ASİST

Sarı-lacivertli formayla 2024-2025 sezonunda 22 maçta süre bulan Tosun, 2 gol, 1 asist kaydetti.