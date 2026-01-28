Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, sezon başında Galatasaray'a transfer olan Uğurcan Çakır ve devre arasında adı sarı-kırmızılılar ile anılan Christ Inao Oulai hakkında konuştu.

Trabzonspor'da altyapısından yetişen Uğurcan Çakır, sezon başında KDV dahil 33 milyon euro bonservisle Galatasaray'ın yolunu tutarken; devre arasında ise Fildişi Sahilli genç orta saha Christ Inao Oulai'nin sarı-kırmızılı takıma transferi gündeme geldi. Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç, iki oyuncu hakkında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Ahmet Metin Genç

"GEREKİRSE BAŞKA OULAI BULURUZ"

Trabzon yerel basınından 61saat TV'ye konuşan Başkan Genç, Oulai'nin Galatasaray'a muhtemel transeferine karşı çıkarak, "Kurumsal mali disiplin ve sürdürülebilirlik adına genç olduğu için Oulai'nin Trabzonspor'a hizmet etmesini istiyoruz. İyi bir bedel olursa başka Oulai buluruz. Çok genç, daha ondan biraz daha istifade edelim" ifadelerini kullandı.

Christ Inao Oulai

"FENERBAHÇE'YE GİTSE BASIN TOPLANTISI YAPARDIM"

Trabzon Belediye Başkanı, "Bazı hassasiyetlerimiz var. Yönetime de söyledim; 'Uğurcan, Fenerbahçe'ye giderse meydanda basın toplantısı yaparım' dedim. Vermeyelim, Galatasaray'a da. Bir defa rakibine veriyorsun. Şampiyonluklarımıza ciddi katkı sağladı, transfer olurken de hizmet etmiş. Galatasaray'a gitmesine üzüldük, keşke Avrupa olsaydı böyle bir değer" şeklinde konuştu.

