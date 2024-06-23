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Çok konuşulan Türkiye-Portekiz maçına bir yorum da Ajax'tan: TFF'ye 'Ahmetcan Kaplan' mesajı

Düzenleyen: / Kaynak: Türkiye Gazetesi
- Güncelleme:
Çok konuşulan Türkiye-Portekiz maçına bir yorum da Ajax&#039;tan: TFF&#039;ye &#039;Ahmetcan Kaplan&#039; mesajı

Spor Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Portekiz maçından 3-0'lık mağlubiyetle ayrılan A Milli Takım'ın stoperleri Samet Akaydin ve Abdülkerim Bardakçı'nın hataları tartışma konusu. 2022 yılında Trabzonspor'dan Ahmetcan Kaplan'ı transfer eden Ajax da tartışmalara katıldı. Sosyal medya hesaplarından Kaplan'ın fotoğrafını paylaşıp TFF'yi etiketleyerek net mesaj verdiler: Bring it on.

EURO 2024'te dün Portekiz, Türkiye'ye karşı 3-0'lık net bir galibiyet aldı. Maç sonrası en çok konuşulan ise A Milli Takım'ın stoperleri Samet Akaydin ve Abdülkerim Bardakçı'nın hataları oldu.

AJAX'TAN TFF'YE NET MESAJ

Sosyal medyada devam eden tartışmalara Hollanda kulübü Ajax da dahil oldu. 2022 yılında Trabzonspor'dan transfer ettikleri 21 yaşındaki savunma oyuncusu Ahmetcan Kaplan'ın fotoğrafını sosyal medya hesaplarından paylaşan Ajax, Türkçe'de "Haydi bakalım" anlamına gelen "Bring it on" mesajıyla paylaştı.

Kulüp, paylaşımında Türkiye Futbol Federasyonu'nu (TFF) etiketledi.

Ajax'ın paylaşımının ilk iki maçta da sarı kart gören Bardakçı, milli takımın gruptaki son maçında Çekya'ya karşı forma giyemeyecek olmasının netleşmesinin ardından gelmesi dikkat çekti. 

Kaplan, EURO 2024 öncesi hazırlık maçlarında hiç forma giymemişti.

Düzenleyen:  - Spor
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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