Çorum FK ile Bodrum FK yenişemedi
Çorum FK, Trendyol 1. Lig 34. haftasında konuk ettiği Bodrum FK ile 1-1 berabere kaldı.
MAÇTAN DAKİKALAR
10. dakikada Hüseyin Yeni'nin sağ kanattan açtığı orta sonrası ceza sahasında topla buluşan Burak Çoban, fileleri havalandırdı. 1-0
26. dakikada Pedro Brazao'nun ceza sahasının dışından çektiği şut savunmadan sekerek ters köşeden ağlarla buluştu. 1-1
77. dakikada Furkan Apaydın'ın yerden Burak Çoban'a yaptığı müdahalenin ardından hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Mame Thiam'ın penaltı vuruşunu kaleci Diogo Sousa çıkardı.
Stat: Çorum Şehir
Hakemler: Direnç Tonusluoğlu, Serdar Osman Akarsu, Kadir Akıllı
Çorum FK: İbrahim Sehic, Joseph Attamah, Arda Şengül, Üzeyir Ergün (Kerem Kalafat dk. 74), Erkan Kaş, Yusuf Erdoğan, Pedrinho (Ferhat Yazgan dk. 81), Fredy, Danijel Aleksic (Oğuz Gürbulak dk. 68), Braian Samudio (Mame Thiam dk. 74), Burak Çoban
Yedekler: Ferhat Yazgan, Atakan Akkaynak, Cemali Sertel, Ibrahim Zubairu, Hüseyin Akınay, Efe Sarıkaya, Ahmed Ildız
Teknik Direktör: Uğur Uçar
Bodrum FK: Diogo Sousa, Omar Imeri, Ali Aytemur, Furkan Apaydın, Pedro Brazao (Mert Yılmaz dk. 90+2), Berşan Yavuzay, Yusuf Sertkaya, Ahmet Aslan, Dino Hotic (Ege Bilsel dk. 18), Ali Habeşoğlu (Osman Haqi dk. 80), Taulant Seferi
Yedekler: Gabriel Obekpa, Adem Metin Türk, Alper Potuk, Bahri Tosun, Gökdeniz Bayraktar, İsmail Tarım, Enes Öğrüce
Teknik Sorumlu: Sefer Yılmaz
Goller: Burak Çoban (dk. 10) (Çorum FK), Pedro Brazao (dk. 26) (Bodrum FK)
Sarı kartlar: Joseph Attamah, Yusuf Erdoğan (Çorum FK)