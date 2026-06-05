İngiliz ekibi Liverpool, Hollandalı çalıştırıcı Arne Slot ile yollarını ayırmasından ısa süre sonra Andoni Iraola'yı takımın başına getirdi. 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, geride kalan 3 sezon Bournemouth'ta görev yaptı.

Premier Lig'de 2025-2026 sezonunu 60 puanla 5'inci sırada tamamlayan Liverpool, hayal kırıklığı yaşatan performans sebebiyle hoca değişikliğine gitti.

İngiliz devi, 2024'te sözleşme imzaladığı Arne Slot ile yollarını ayırmasının ardından en son Bournemouth'u çalıştıran Andoni Iraola ile anlaşmaya vardığını açıkladı.

Bournemouth öncesi AEK Larnakas, Mirandes ve Rayo Vallecano'da görev yapan 43 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda Liverpool'un başında olacak.

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