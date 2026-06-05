İhlas Haber Ajansı
Liverpool'un yeni teknik direktörü açıklandı
İngiliz ekibi Liverpool, Hollandalı çalıştırıcı Arne Slot ile yollarını ayırmasından ısa süre sonra Andoni Iraola'yı takımın başına getirdi. 43 yaşındaki İspanyol teknik adam, geride kalan 3 sezon Bournemouth'ta görev yaptı.
Özetle DinleLiverpool'un yeni teknik direktörü açıklandı
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Spor 55 dk önce
Premier Lig'de kötü bir sezon geçiren Liverpool, hoca değişikliğine giderek; Arne Slot ile yollarını ayırıp, yerine Andoni Iraola'yı getirdi.
- Liverpool, 2025-2026 Premier Lig sezonunu 60 puanla 5'inci sırada tamamladı. Beklentilerin altında kalan performans nedeniyle hoca değişikliğine gidildi.
- Arne Slot ile yollar ayrıldı. Yeni teknik direktör olarak Bournemouth'u çalıştıran Andoni Iraola ile anlaşma sağlandı.
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Premier Lig'de 2025-2026 sezonunu 60 puanla 5'inci sırada tamamlayan Liverpool, hayal kırıklığı yaşatan performans sebebiyle hoca değişikliğine gitti.
İngiliz devi, 2024'te sözleşme imzaladığı Arne Slot ile yollarını ayırmasının ardından en son Bournemouth'u çalıştıran Andoni Iraola ile anlaşmaya vardığını açıkladı.
Bournemouth öncesi AEK Larnakas, Mirandes ve Rayo Vallecano'da görev yapan 43 yaşındaki teknik adam, yeni sezonda Liverpool'un başında olacak.
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