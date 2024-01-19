Cristiano Ronaldo'dan ödül gecesine damga vuran sözler! "Yakında futbolu bırakıyorum"

19 Ocak 2024 22:27 - Güncelleme Tarihi: 19 Ocak 2024 22:31

Dubai'de düzenlenen Globe Futbol Ödül törenine katılan Cristiano Ronaldo, yaptığı açıklamalarla gündem oldu.

38 YAŞINDA DÜNYANIN EN GOLCÜSÜ

2023 yılının en çok gol atan oyuncusu olarak Erling Haaland, Kylian Mbappe ve Harry Kane gibi isimleri geçen Portekizli süper yıldız, "Eleştirildim. Zor zamanlar geçirdim. Ancak beni eleştirenleri yanıltmayı seviyorum. Yaşım 38. Dünyanın en çok gol atan futbolcusuyum. Ayrıca Haaland ve Mbappe gibi genç, canavar gibi futbolcuları geçerek 2023 yılının en golcüsü oldum." dedi.

"SUUDİ PRO LİG EN İYİ 3 LİGDEN BİRİ OLACAK"

Suudi Arabistan Ligi'nin yükelişte olduğunu söyleyen Ronaldo, yakında dünyanın en iyi 3 ligi arasında olacağını da söyledi.

"Suudi Arabistan Ligi'nin şu anda Fransa Ligi'nden daha iyi ve rekabetçi olduğunu düşünüyorum. Umurumda değil. Ne isterlerse söyleyebilirler. Ayrıca Suudi Arabistan Ligi dünyanın en iyi 3 ligi arasında yer alacak."

RONALDO FUTBOLU NE ZAMAN BIRAKACAK?

Futbolu ne zaman bırakacağına dair gelen soruyu da cevaplayan Ronaldo, esprileri bir yanıtla yakında bırakma ihtimalinin olduğunu söyledi.

"Futbolu ne zaman bırakırım bilmiyorum. Belki yakında bırakırım. Yakında derken 10 yıl sonra yani. Bittiğimi hissettiğimde emekli olacağım."