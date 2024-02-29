Cristiano Ronaldo'ya Messi yüzünden 3 ceza verildi! Portekizli yıldız çılgına dönmüştü

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo, geçtiğimiz günlerde tribünlerden yükselen 'Messi' seslerine tepki göstererek uygunsuz bir davranışta bulunmuştu.

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Nassr forması giyen Cristiano Ronaldo'ya 3 ayrı ceza verildi.

Suudi Arabistan Futbol Federasyonu Disiplin ve Etik Kurulunun açıklamasında, Al Nassr'ın deplasmanda Al Shabab'ı 3-2 yendiği mücadelenin ardından taraftarlara yaptığı hareket sebebiyle Ronaldo'ya bir maç men cezası verildiği belirtildi.

Taraftarlara yaptığı hareket nedeniyle bir maç men cezası alan Portekizli yıldız, federasyona 10 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 83 bin lira), Al Shabab Kulübüne ise 20 bin Suudi Arabistan riyali (yaklaşık 166 bin lira) para cezası ödemesine karar verildiği bildirildi.

RONALDO, MESSI SESLERİNE DAYANAMADI

Cristiano Ronaldo, karşılaşmanın ardından Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi için tezahüratta bulunan rakip takım taraftarlarına doğru yaptığı hareket nedeniyle disipline sevk edilmişti.

Portekizli futbolcu, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Tüm kulüplere saygı duyuyorum. Maçtan sonra galibiyetin sevincini yaşıyordum. Utanç verici bir hareket değildi. Avrupa'da buna alışığız." ifadelerini kullanmıştı.