Ronaldo ve Messi rakip olacak! Futbolseverleri heyecan sokacak maçın tarihi açıklandı

Suudi Arabistan’da 29 Ocak-8 Şubat arasında düzenlenecek olan Riyadh Cup'ta, futbol dünyasının efsane isimleri kozlarını paylaşacak. Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo yeniden aynı sahada rakip olacak.

Dünya futbolunun iz bırakan isimlerinden olan Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo, Riyadh Cup'ta rakip olacak.

Suudi Arabistan'da yapılacak özel turnuvada birçok yıldız sahne alacak.

MESSI VE RONALDO YENİDEN RAKİP OLACAK

29 Ocak-8 Şubat arasında düzenlenecek olan RiyadhCup'ta Sadio Mane, Luis Suarez, Messi ve Ronaldo yeniden bir araya gelecek.

1 Şubat'ta oynanacak olan Al-Nasst - Inter Miami maçı, Messi ve Ronaldo'nun son defa rakip olacağı maç olarak gösteriliyor.