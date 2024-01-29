Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü duyurdu! Milli oyuncunun maliyeti belli oldu

Ara transfer döneminin hızlı takımlarından Fenerbahçe, Atletico Madrid'den Türk stoper Çağlar Söyüncü'yü renklerine bağladığını duyurdu.

Fenerbahçe, Çağlar Söyüncü'yü kadrosuna kattığını resmi olarak açıkladı.

Sarı-lacivertli kulüpten "Ailemize hoş geldin Çağlar Söyüncü" başlığıyla yapılan açıklamada milli oyuncunun transferi için Atletico Madrid'le anlaşmaya varıldığı belirtildi.



Açıklamada, "Kulübümüz, savunma oyuncusu Çağlar Söyüncü’nün kiralık transferi için kulübü Atletico Madrid ve kendisi ile anlaşmaya vardı. Milli oyuncu 2023-24 sezonunun sonuna kadar Fenerbahçemizin formasını giyecek." ifadeleri yer aldı.

ÇAĞLAR SÖYÜNCÜ'NÜN MALİYETİ BELLİ OLDU

Fenerbahçe'nin internet sitesine açıklamalarda bulunan Çağlar Söyüncü, transferden dolayı mutlu olduğunu söyledi.

Çağlar Söyüncü açıklamasında, "Burada olmaktan dolayı mutluluk ve heyecan duyuyorum. Bir an önce takıma katılmak istiyorum ve elimden geleni yapıp, takıma ve camiama yardım etmek istiyorum. Kulübümüzün de benim de hedeflerim şampiyonluk ve kupalar kazanmak. Zaten buraya beni bağlayan da bu oldu. Güzel bir takımımız var. Sabırsızlıkla aralarına katılmayı bekliyorum. Süper Lig’de de ilk deneyimim olacak. Bunun için de ayrıca heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Sezon sonuna kadar kiralanan Çağlar Söyüncü için Atletico Madrid'e 2 milyon Euro ödenecek.