Fenerbahçe'den Avrupa devlerine fark! İnanılmaz rekor Ankaragücü maçında geldi

Süper Lig'in 23'üncü haftasında evinde Ankaragücü'nü 2-1 mağlup eden Fenerbahçe, Cengiz Ünder'in bulduğu gollerle Avrupa devlerine fark attı. Sarı lacivertliler, bu sezon 100 gol barajını aşan ilk takım oldu.

Fenebahçe, Süper Lig'in 23'üncü haftasında evinde MKE Ankaragücü'nü ağırladı. Mücadelenin ik golü misafir ekipten penaltı ile gelirken, sonrasında sahneye çıkan isim Cengiz Ünder oldu.

12 dakika içinde 2 gol kaydeden Cengiz Ünder, hem Fenerbahçe'nin hanesine 3 puanı yazdırdı hem de şov yaptığı performansıyla sarı lacivertliler adına bir ilki başarmış oldu.

Ünder, 20'nci ve 32'nci dakikalarda iki gol kaydetti. Bu gollerle takımını 2-1 öne geçiren yıldız futbolcu, bu sezon çıktığı 15 maçta 7 gol, 3 asist ile muhteşem performansını sürdürdü.

AVRUPA'DA İLK OLDU

Cengiz Ünder, mücadelenin 20'nci dakikasında bulduğu golle Fenerbahçe'nin bu sezon tüm kulvarlardaki 100'üncü golünü kaydetti.

Sarı lacivertliler, bu sezon Süper Lig ve Avrupa'nın 5 büyük liginde 100 gole ulaşan ilk takım oldu.