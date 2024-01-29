Vedat Muriç Süper Lig yolunda! Bu defa Fenerbahçe'nin ezeli rakibiyle görüşüyor

Kariyerine İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca'da devam eden Vedat Muriç'e Süper Lig'den teklifler olduğu öğrenildi. İspanya'da mutlu olan Kosovalı oyuncunun vereceği cevap merakla bekleniyor.

Düzenleyen: Ferhat Kızıltaş / Kaynak: Türkiye Gazetesi 29 Ocak 2024 16:03 - Güncelleme: 29 Ocak 2024 16:04 - Güncelleme:

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