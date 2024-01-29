Vedat Muriç Süper Lig yolunda! Bu defa Fenerbahçe'nin ezeli rakibiyle görüşüyor
Kariyerine İspanya La Liga ekiplerinden Real Mallorca'da devam eden Vedat Muriç'e Süper Lig'den teklifler olduğu öğrenildi. İspanya'da mutlu olan Kosovalı oyuncunun vereceği cevap merakla bekleniyor.
Spor Haberleri / Türkiye Gazetesi
Cedric Bakambu ile ilgilenen İspanyol takımları sonrası alternatif isimlere yönelen Galatasaray'ın Vedat Muriç ile görüşeceği öne sürüldü.
A Spor'un haberine göre; ara transfer döneminde oyuncuyla ilgilenen Galatasaray, alternatif golcü olarak kadrosuna katmayı düşünüyor.
VEDAT MURİÇ SÜPER LİG'E GERİ Mİ DÖNÜYOR?
Mallorca formasıyla 3 sezonda 69 maçta 25 gol, 9 asistlik performans sergileyen tecrübeli golcünün de Türkiye'ye dönmeye sıcak baktığı belirtildi.
İlk etapta oyuncuyu kiralık olarak katmayı düşündüğü söylenen Galatasaray, 6 aylık bir kiralama teklifinde kaydedildi. Transferin önümüzdeki günlerde detaylanması ve resmi adımların atılması bekleniyor.
FENERBAHÇE'DEN REKORLA AYRILMIŞTI
Vedat Muriç, 15 Eylül 2020 tarihinde Fenerbahçe'den Lazio'ya 21 milyon euro karşılığında transfer olmuştu.
İtalya'da beklentilerin altında kalan Muriç, daha sonra 8 milyon euro bedelle Mallarco'ya imza atmıştı.
İspanya'da şu ana kadar
Kaynak: Türkiye Gazetesi